Обмежити особу в праві керування автомобілем не зможуть лише у двох випадках: деталі мобілізаційного законопроекту

У нормі закону про мобілізацію про заборону керування транспортними засобами на вимогу ТЦК є два винятки.

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Як писала «Судово-юридична газета», Комітет національної безпеки та оборони підготував остаточний варіант мобілізаційного законопроєкту до другого читання.

Згідно з документом, у нормі закону про мобілізацію про заборону керування транспортними засобами на вимогу ТЦК є два винятки.

Тимчасове обмеження особи у праві керування транспортними засобами не може бути застосовано в разі:

— якщо встановлення такого обмеження позбавляє особу основного законного джерела засобів для існування;

— використання особою транспортного засобу у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням на його утриманні особи з інвалідністю I, II групи, визнаної в установленому порядку, або дитини з інвалідністю»;

Це стосується тимчасового обмеження фізичної особи у праві керування транспортними засобами – на строк до виконання такою особою вимоги територіального центру комплектування та соціальної підтримки про виконання обов’язку (обов’язків) військовозобов’язаним, резервістом.

Як повідомлялося, із мобілізаційного законопроєкту №10449, який готується до другого читання, прибрали норму про демобілізацію. Раніше планувалося встановити граничний термін – 36 місяців служби до демобілізації. Це підтвердив народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Федієнко.

Виключення питання демобілізації ініціював головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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