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Комитет Рады подготовил окончательную версию законопроекта о мобилизации – документ

08:56, 10 апреля 2024
Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки подготовил окончательный вариант мобилизационного законопроекта ко второму чтению.
Комитет Рады подготовил окончательную версию законопроекта о мобилизации – документ
Момент голосования в Комитете, фото Марьяны Безуглой
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Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершил подготовку окончательной версии законопроекта о мобилизации для второго чтения. Окончательную редакцию законопроекта о мобилизации, который выносится в зал опубликовал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Как писала "Судебно-юридическая газета", законопроект содержит следующие ключевые положения:

- Право на демобилизацию для лиц с инвалидностью остается неизменным.

- Возможность демобилизации для тех, кто был в плену.

- Ограниченно годные лица имеют право на переосвидетельствование в течение 12 месяцев.

- Военнослужащие, которые заключают первый контракт, получают компенсацию 50% от первого взноса по кредиту.

- Возобновлен медицинский осмотр для определения годности к службе для тех, кто получил инвалидность после 24 февраля 2022 года, кроме военнослужащих.

- Месячные выплаты в размере 70 тысяч гривен тем, кто участвует в боевых действиях.

Также в законопроекте есть ограничения для тех, кто избегает военной службы:

- Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет без военно-учетных документов не будут иметь доступа к консульским услугам.

- Ограничения на управление транспортными средствами для мужчин соответствующего возраста по требованию Территориальных центров квалификационной комиссии.

Как сообщалось, из мобилизационного законопроекта №10449, который готовится ко второму чтению, убрали норму о демобилизации. Ранее планировалось установить предельный срок - 36 месяцев службы до демобилизации. Это подтвердил народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко.

Напомним, что согласно законопроекту, у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на границе будут проверять военный билет.

Кроме того, новый законопроект о мобилизации освободил от армии две категории граждан, которые ухаживают за людьми с инвалидностью.

Ниже приводим текст законопроекта.

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