Чиновники, анализирующие законодательство, получат отсрочку от мобилизации

В законопроекте о мобилизации отдельно определили, что отсрочку получат госслужащие, которые готовят выводы по проектам нормативно-правовых актов, проводят их экспертизу или экспертизу законодательства.

Готовя к принятию законопроект об усилении мобилизации 10449 Комитет Верховной Рады по нацбезопасности решил отдельно позаботиться о государственных служащих, занимающихся аналитикой законопроектов, проектов других нормативно-правовых актов, а также действующего законодательства. В частности, о работниках министерств, Офисе Президента и самом парламенте.

Так, в статье 23 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, регулирующей вопросы отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, определили, в отличие от действующей редакции, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные:

государственные служащие, которые готовят выводы к проектам нормативно-правовых актов, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно-правовых актов, государственные служащие, непосредственно выполняющие функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработке программного обеспечения, администрированию баз данных, внедрению и поддержке новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность Президента Украины, Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины.

Впрочем, из того, как выписали народные депутаты эту норму в учтенной Комитетом редакции, недостаточно понятно, касается ли она только тех госслужащих, которые готовят соответствующие выводы к проектам и проводят экспертизу, при этом работая в Офисе Президента, парламенте и Кабмине, или же всех госслужащих, имеющих соответствующую сферу работы, в том числе в судах.

Кроме того, Переходные положения законопроекта определяют, что во время действия военного положения, с целью обеспечения надлежащего выполнения полномочий народных депутатов Украины может быть забронировано не более двух помощников-консультантов соответствующего народного депутата Украины.

Относительно отсрочки ее также получат забронированные на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, которые находятся на специальном военном учете.

Кроме того, отсрочка предусмотрена для работников органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений) Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Управления государственной охраны Украины, аппарата Министерства внутренних дел Украины, дипломатические служащие, занимающие дипломатические должности, Министерства иностранных дел Украины, а также лица, имеющие дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол, и эксперты учреждений экспертной службы Министерства внутренних дел в Украины; руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины; народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым; судьи, судьи Конституционного Суда Украины, члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководитель Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместитель, дисциплинарные инспекторы Высшего совета правосудия; Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека; Председатель и другие члены Счетной палаты.

В статье 25 определят, что бронированию подлежат военнообязанные, работающие или проходящие службу:

1) в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления в должностях:

государственной службы категории "А", председателей областных, районных, районных в городе (в случае создания) советов, сельских, поселковых, городских голов - все военнообязанные;

государственной службы категории "Б", "В", в органах местного самоуправления - не более 50 процентов количества военнообязанных этих категорий в указанных органах;

2) в органах государственной власти, других государственных органах, Национальной полиции Украины, Национальном антикоррупционном бюро Украины, Государственном бюро расследований, органах прокуратуры, Бюро экономической безопасности Украины, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной уголовно-исполнительной службе Украины, Службе судебной охраны, в судах, учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования (за исключением военнообязанных, указанных в пункте 1 настоящей части), а также на штатных должностях патронатных служб государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;

3) на предприятия х, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);

4) на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований или функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, в том числе конечные бенефициарные владельцы таких предприятий, которые не являются их работниками. Критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований в особый период, устанавливаются Кабинетом Министров Украины.

Порядок и организация бронирования, критерии, перечень должностей и профессий, а также объемы бронирования военнообязанных определяются настоящим Законом и нормативно правовыми актами Кабинета Министров Украины, принятыми на его выполнение.

Органы государственной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, осуществляющие бронирование военнообязанных, обязаны оформить отсрочку от призыва на военную службу при мобилизации военнообязанных, забронированных в порядке, определенном Кабмином, в районном (городском) территориальном центре комплектования и социальной поддержки, на территории ответственности которого они находятся.

Кабинету Министров Украины поручено в месячный срок со дня опубликования этого Закона:

определить критерии, на основе которых соответствующие предприятия, учреждения и организации будут отнесены к критически важным для функционирования экономики и обеспечению жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важным для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований в особый период, а их работники подлежат бронированию;

пересмотреть порядок бронирования военнообязанных с учетом требований Закона и принять соответствующие нормативно-правовые акты.

Автор: Наталья Мамченко

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