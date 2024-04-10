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В Кассационном уголовном судье проанализировали состояние осуществления правосудия по уголовным производствам и делам об админправонарушениях за 2023 год

13:29, 10 апреля 2024
В течение 2023 года на рассмотрение в общие местные и апелляционные суды, Высший антикоррупционный суд и Верховный Суд всего поступило 2 млн 80 тыс. дел и материалов уголовного судопроизводства и об административных правонарушениях, что по сравнению с 2022 годом на 37,2% больше.
В Кассационном уголовном судье проанализировали состояние осуществления правосудия по уголовным производствам и делам об админправонарушениях за 2023 год
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Кассационный уголовный суд провел анализ состояния осуществления правосудия по уголовным производствам и делам об административных правонарушениях в 2023 году.

Так, обработаны статистические данные Государственной судебной администрации Украины, Офиса Генерального прокурора, Министерства внутренних дел Украины, Министерства юстиции Украины, Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда. Статистические показатели за 2023 год отражены без учета данных судов, территориальная подсудность которых была изменена в связи с невозможностью осуществлять правосудие во время военного положения.

Так, в течение 2023 года на рассмотрение в общие местные и апелляционные суды, Высший антикоррупционный суд и Верховный Суд всего поступило 2 млн 80 тыс. дел и материалов уголовного судопроизводства и об административных правонарушениях, что по сравнению с 2022 годом на 37,2% больше;

из них дел и материалов:

– уголовного судопроизводства – 1 млн 121 тыс.

– об административных правонарушениях – 959 тыс.

Детальнее с анализом можно ознакомиться ниже.

Также КУС ВС опубликовал отдельно статистические данные о состоянии осуществления правосудия по уголовным производствам и делам об административных правонарушениях в 2023 году.

С ними можно ознакомиться ниже.

Автор: Наталья Мамченко

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В Кассационном уголовном судье проанализировали состояние осуществления правосудия по уголовным производствам и делам об админправонарушениях за 2023 год

В течение 2023 года на рассмотрение в общие местные и апелляционные суды, Высший антикоррупционный суд и Верховный Суд всего поступило 2 млн 80 тыс. дел и материалов уголовного судопроизводства и об административных правонарушениях, что по сравнению с 2022 годом на 37,2% больше.

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