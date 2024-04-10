В Киев приехала спецпредставитель США Пенни Прицкер, реализующая использование американских средств по Украине

Спецпредставитель США Пенни Прицкер и президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка США Рэта Джо Льюис провели встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Фото: Бриджит Бринк

В Киев с визитом прибыли специальный представитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер, президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка США Рета Джо Льюис, а также экономист, экс-заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

Они встретились с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

"Приятно приветствовать спецпредставителя по экономическому восстановлению Пенни Прицкер, главу Эксимбанка Рету Джо Льюис и заместителя советника по национальной безопасности Далипа Сингха от Межведомственной платформы координации доноров сегодня в Киеве с премьер-министром Денисом Шмигалем и другими украинскими и международными партнерами", - США в Украине Бриджит Бринк в соцсети Х (Твиттер).

Ранее Пенни Прицкер заявила, что экономическая помощь США Украине должна быть связана с ускоренными реформами.

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