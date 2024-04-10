До Києва приїхала спецпредставник США Пенні Пріцкер, яка реалізує використання американських коштів Україною

Спецпредставник США Пенні Пріцкер та президент і голова ради директорів Експортно-імпортного банку США Рета Джо Льюїс провели зустріч із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Фото: Бріджит Брінк

До Києва з візитом прибули спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, президент і голова ради директорів Експортно-імпортного банку США Рета Джо Льюїс, а також економіст, ексзаступник радника президента США з національної безпеки Даліп Сінгх.

Вони зустрілися із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

"Приємно вітати спецпредставника з економічного відновлення Пенні Пріцкер, голову Ексімбанку Рету Джо Льюїс і заступника радника з національної безпеки Даліпа Сінгха від Міжвідомчої платформи координації донорів сьогодні у Києві з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та іншими українськими й міжнародними партнерами", - повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х (Твіттер).

Раніше Пенні Пріцкер заявила, що економічна допомога США Україні має бути пов'язана з прискореними реформами.

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