Пенні Пріцкер заявила, що економічна допомога США Україні має бути пов'язана з прискореними реформами

Наша допомога підвищує зусилля боротьби з корупцією в Україні, що, у свою чергу, відкриває можливості для нашого найбільшого активу, американського приватного сектору, сприяти відновленню України та підтримувати робочі місця в Америці, - спеціальний представник США з питань економічного відновлення України у Держдепартаменті США Пенні Пріцкер.

Спеціальний представник США з питань економічного відновлення України у Держдепартаменті США Пенні Пріцкер заявила, що допомога США підвищує зусилля щодо боротьби з корупцією в Україні, що, у свою чергу, відкриває можливості для найбільшого активу, американського приватного сектору, сприяти відновленню України та підтримувати робочі місця в Америці. Про це вона написала у своїй статті для The Hill.

Як зазначає редакція, «Україна заслужила похвали за стабілізацію своєї економіки у тяжких обставинах. Але тепер є новий виклик. У фінансах України утворилася дірка у 29 мільярдів доларів, оскільки допомога з боку США та ЄС натрапила на політичні перешкоди».

«Наша підтримка безпеки дозволила українцям захистити свою землю та Європу, одночасно модернізуючи нашу оборонно-промислову базу вдома, що зробило нас більш готовими до всього, що станеться далі. Фінансування систем ППО Патріот, виготовлених в Арканзасі. Артилерійські снаряди виробляються в Пенсільванії, Техасі, Нью-Йорку та дев'яти інших штатах. Танки «Абрамс» виробляються в Огайо.

Допомога США у сфері безпеки забезпечує американську військову готовність та створює добре оплачувані робочі місця в Америці тут, вдома. Це робить нас усіх сильнішими та безпечнішими. Це гарантує, що Америка залишиться оплотом демократії. Аргументи на користь військової підтримки не можуть бути переконливішими», - зазначає Пріцкер.

Як пише спецпредставник, кремль робить все можливе, щоб відірвати Україну від світових ринків зерна, сталі, технологій та енергетики. «Ці дії торкаються не лише України, а й світу; вони посилили глобальну інфляцію. Звичайні американці відчули це у супермаркеті та на заправці.

Війна путіна сприяла глобальній продовольчій інфляції, що викликає нові хвилі міграції. Ситуація стане лише гіршою, якщо путін зітре Україну як суверенну державу з карти світу.

Наша економічна підтримка потрібна, щоб протистояти натиску росії. По-перше, наша економічна допомога допомагає українцям воювати, оскільки кожна копійка їхніх податкових надходжень іде на озброєння. Їм потрібна наша підтримка для їх 57 000 служб швидкого реагування, включаючи пожежників, які гасять полум'я, спричинене російською та іранською зброєю. І 517 000 лікарів, медсестер та медичних працівників, які доглядають ветеранів, поранених солдатів та дітей.

Варто відзначити, що більшу частину тягаря несуть на собі американські союзники та партнери. Разом вони надають Україні вдвічі більше економічної допомоги, ніж надали США. Фактично ЄС хоче підтримати Україну додатковою допомогою у розмірі 54 мільярдів доларів цього року.

По-друге, економічна підтримка України із боку США є мультиплікатором сили. Наша підтримка української програми Міжнародного валютного фонду генерує додаткову підтримку з боку донорів у всьому світі. Наш запит Конгресу на суму 11,8 мільярда доларів допоможе отримати майже втричі більшу суму від інших донорів. Якщо поставити це під загрозу, це може виявитися катастрофічним для можливості України перемогти росію», - пише Пріцкер.

«По-третє, наша економічна допомога створює підґрунтя для найбільшої віддачі від інвестицій з погляду державних доходів України. Подумайте про Чорне море. Якщо ми зможемо об'єднати інвестиції в інфраструктуру, оборону та приватний сектор, ми зможемо допомогти Україні збільшити експорт зерна та стали до 8 мільйонів тонн на місяць, що може додати до 5 мільярдів доларів на рік до державної скарбниці України, у свою чергу зменшуючи її залежність від міжнародної підтримки», зазначає вона.

«По-четверте, наша підтримка трансформує пострадянську спадщину на конкурентне, вільне ринкове майбутнє, орієнтоване на Захід. Як президент Зеленський заявив Конгресу у грудні 2022 року, підтримка США – це інвестиції, а не благодійність. Наша економічна допомога має бути пов'язана з прискореними та значущими реформами — в енергетичному секторі, антикорупційних інститутах, митниці та децентралізації.

Наша допомога посилює зусилля щодо боротьби з корупцією в Україні, що, у свою чергу, відкриває можливості для нашого найбільшого активу, американського приватного сектору, сприяти відновленню України та підтримувати робочі місця в Америці.

Нарешті, адміністрація Байдена приділила пріоритетну увагу нагляду та підзвітності, щоб гарантувати, що кожен насилу зароблений долар американськими платниками податків піде туди, куди він має йти. Уряд України надав відкритий доступ. Три урядові наглядові відомства США — генеральні інспектори Пентагону, Держдепартаменту та USAID — знаходяться в Україні (і Конгрес теж спостерігає), щоб гарантувати, що кожен американський долар захищений та врахований», - зазначає спецпредставник.

Автор: Наталя Мамченко

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