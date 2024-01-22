Пенни Прицкер заявила, что экономическая помощь США Украине должна быть связана с ускоренными реформами

Наша помощь повышает усилия по борьбе с коррупцией в Украине, что, в свою очередь, открывает возможности для нашего величайшего актива, американского частного сектора, способствовать восстановлению Украины и поддерживать рабочие места в Америке, - специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины в Госдепартаменте США Пенни Прицкер.

Специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины в Госдепартаменте США Пенни Прицкер заявила, что помощь США повышает усилия по борьбе с коррупцией в Украине, что, в свою очередь, открывает возможности для величайшего актива, американского частного сектора, способствовать восстановлению Украины и поддерживать рабочие места в Америке. Об этом она написала в своей статье для The Hill.

Как отмечает редакция, «Украина заслужила похвалы за стабилизацию своей экономики в тяжелых обстоятельствах. Но теперь есть новый вызов. В финансах Украины образовалась дыра в 29 миллиардов долларов, поскольку помощь со стороны США и ЕС натолкнулась на политические препятствия».

«Наша поддержка безопасности позволила украинцам защитить свою землю и Европу, одновременно модернизируя нашу оборонно-промышленную базу дома, что сделало нас более готовыми ко всему, что произойдет дальше. Финансирование систем ПВО Патриот, произведенных в Арканзасе. Артиллерийские снаряды производятся в Пенсильвании, Техасе, Нью-Йорке и девяти других штатах. Танки «Абрамс» производятся в Огайо.

Помощь США в сфере безопасности обеспечивает американскую военную готовность и создает хорошо оплачиваемые рабочие места в Америке здесь, дома. Это делает нас всех сильнее и безопаснее. Это гарантирует, что Америка останется оплотом демократии. Аргументы в пользу военной поддержки не могут быть более убедительными», - отмечает Прицкер.

Как пишет спецпредставитель, кремль делает все возможное, чтобы оторвать Украину от мировых рынков зерна, стали, технологий и энергетики.

«Эти действия затрагивают не только Украину, но и мир; они усугубили глобальную инфляцию. Обычные американцы почувствовали это в супермаркете и на заправке.

Война путина способствовала глобальной продовольственной инфляции, которая вызывает новые волны миграции. Ситуация станет только хуже, если путин сотрет Украину как суверенное государство с карты мира.

Наша экономическая поддержка необходима, чтобы противостоять натиску России. Во-первых, наша экономическая помощь помогает украинцам воевать, поскольку каждая копейка их налоговых поступлений идет на вооружение. Им нужна наша поддержка для их 57 000 служб быстрого реагирования, включая пожарных, которые тушат пламя, вызванное российским и иранским оружием. И 517 000 врачей, медсестер и медицинских работников, которые ухаживают за ветеранами, ранеными солдатами и детьми.

Стоит отметить, что большую часть бремени несут на себе американские союзники и партнеры. В совокупности они предоставляют Украине вдвое больше экономической помощи, чем предоставили США. Фактически, ЕС хочет поддержать Украину дополнительной помощью в размере 54 миллиардов долларов в этом году.

Во-вторых, экономическая поддержка Украины со стороны США является мультипликатором силы. Наша поддержка украинской программы Международного валютного фонда генерирует дополнительную поддержку со стороны доноров по всему миру. Наш запрос Конгресса на сумму 11,8 миллиарда долларов поможет получить почти в три раза большую сумму от других доноров. Если поставить это под угрозу, это может оказаться катастрофическим для способности Украины победить россию», - пишет Прицкер.

«В-третьих, наша экономическая помощь создает основу для наибольшей отдачи от инвестиций с точки зрения государственных доходов Украины. Подумайте о Черном море. Если мы сможем объединить инвестиции в инфраструктуру, оборону и частный сектор, мы сможем помочь Украине увеличить экспорт зерна и стали до 8 миллионов тонн в месяц, что может добавить до 5 миллиардов долларов в год в государственную казну Украины, в свою очередь уменьшая ее зависимость от международной поддержки», отмечает она.

«В-четвертых, наша поддержка трансформирует постсоветское наследие в конкурентное, свободное рыночное будущее, ориентированное на Запад.

Как президент Зеленский заявил Конгрессу в декабре 2022 года, поддержка США — это инвестиции, а не благотворительность. Наша экономическая помощь должна быть связана с ускоренными и значимыми реформами — в энергетическом секторе, антикоррупционных институтах, таможне и децентрализации. Наша помощь усиливает усилия по борьбе с коррупцией в Украине, что, в свою очередь, открывает возможности для нашего величайшего актива, американского частного сектора, способствовать восстановлению Украины и поддерживать рабочие места в Америке.

Наконец, администрация Байдена уделила приоритетное внимание надзору и подотчетности, чтобы гарантировать, что каждый с трудом заработанный доллар американских налогоплательщиков пойдет туда, куда он должен идти. Правительство Украины предоставило открытый доступ. Три правительственных надзорных ведомства США — генеральные инспекторы Пентагона, Госдепартамента и USAID — находятся в Украине (и Конгресс тоже наблюдает), чтобы гарантировать, что каждый американский доллар защищен и учтен», - отмечает спецпредставитель.

Автор: Наталья Мамченко

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