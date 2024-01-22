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Присвоила 5000 грн, которые ее попросили передать другому человеку: в Киеве будут судить консьержку

13:56, 22 января 2024
Женщина присвоила деньги и использовала по своему усмотрению.
Присвоила 5000 грн, которые ее попросили передать другому человеку: в Киеве будут судить консьержку
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В Киеве правоохранители направили обвинительный акт в суд в отношении женщины, завладевшей средствами киевлянки мошенническим путем. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

В конце декабря в полицию Киева обратилась местная жительница и сообщила, что консьерж общежития, которое должно было передать ей пять тысяч гривен, не появляется на работе и не отвечает на телефонные звонки.

По словам начальника отдела дознания Днепровского управления полиции Семена Пидлужняка, злоумышленница решила воспользоваться тем, что ей доверили передать местной жительнице деньги.

«Вместо того, чтобы передать оставленные ей на временное хранение средства, женщина присвоила их и использовала по своему усмотрению», - сказал он.

Полицейские разыскали подозреваемую, но, как оказалось, денег у женщины уже не было.

По указанному факту женщине сообщили фигурантке о подозрении в совершении проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество. Злоумышленницей оказалась местная жительница 1964 года рождения.

«Пока мы завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд для рассмотрения дела по существу», – добавил Семен Пидлужняк.

Злоумышленнице грозит до трех лет ограничение свободы.

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