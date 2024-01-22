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В ЕС разработали новый план военной помощи Украине: 20 млрд евро на 4 года - WSJ

11:27, 22 января 2024
План предусматривает выделение 20 млрд евро в течение следующих четырех лет через новый фонд, который будет пополняться на 5 млрд. евро в год в 2024-2027 годы.
В ЕС разработали новый план военной помощи Украине: 20 млрд евро на 4 года - WSJ
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Евросоюз хочет создать фонд помощи Киеву для обхода вето, наложенного Венгрией. В планах создания нового фонда военной помощи Украине на €20 млрд, сообщает Wall Street Journal.

План предусматривает создание специального фонда, в который направят €6,5 млрд из Европейского фонда мира, а также будут в 2024-2027 годах ежегодно передавать по €5 млрд в год.

Новый механизм позволит использовать деньги фонда для компенсации расходов стран ЕС на общие закупки оружия для Украины – беспилотников, ракет для ПВО и боеприпасов. Часть средств также будет направлена на подготовку украинских военных в ЕС.

Как отмечает WSJ, после одобрения нового плана, страны ЕС смогут вернуть в свои бюджеты более 20 млрд евро из фондов Евросоюза в обмен на «десятки миллиардов евро» военной помощи, которую они предоставят Украине следующие четыре года.

Отмечается, что страны ЕС уже в 2024 году смогут получить компенсацию за военную помощь в 7,5 млрд евро.

Лидеры ЕС могут рассмотреть предложение о новом плане на саммите 1 февраля.

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