У ЄС розробили новий план військової допомоги Україні: 20 млрд євро на 4 роки — WSJ

План передбачає виділення 20 млрд євро протягом наступних чотирьох років через новий фонд, який буде поповнюватися на 5 млрд євро на рік у 2024-2027 роки.

Євросоюз хоче створити фонд допомоги Києву для обходу накладеного Угорщиною вето. У планах стровернення нового фонду військової допомоги Україні на €20 млрд, повідомляє Wall Street Journal.

План передбачає створення спеціального фонду, до якого спрямують €6,5 млрд з Європейського фонду миру, а також будуть у 2024-2027 роках щорічно передавати по €5 млрд на рік.

Новий механізм дозволить використати гроші фонду для компенсації витрат країн ЄС на спільні закупівлі зброї для України – безпілотників, ракет для ППО та боєприпасів. Частину коштів також спрямують на підготовку українських військових в ЄС.

Як зазначає WSJ, після схвалення нового плану, країни ЄС зможуть повернути до своїх бюджетів понад €20 млрд із фондів Євросоюзу в обмін на «десятки мільярдів євро» військової допомоги, яку вони нададуть Україні наступні чотири роки.

Зазначається, що країни ЄС вже у 2024 році зможуть отримати компенсацію за військову допомогу у розмірі €7,5 млрд.

Лідери ЄС можуть розглянути пропозицію щодо нового плану на саміті 1 лютого.

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