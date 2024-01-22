Привласнила 5000 грн, які її попросили передати іншій людині: у Києві судитимуть консьєржку

Жінка привласнила гроші та використала на власний розсуд.

У Києві правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду щодо жінки, яка заволоділа коштами киянки шахрайським шляхом. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Наприкінці грудня до поліції Києва звернулась місцева мешканка та повідомила, що консьєрж гуртожитку, яка мала передати їй п’ять тисяч гривень, не з’являється на роботі та не відповідає на телефонні дзвінки.

За словами начальника відділу дізнання Дніпровського управління поліції Семена Підлужняка, зловмисниця вирішила скористалась тим, що їй довірили передати місцевій мешканці гроші.

«Замість того, щоб передати залишені їй на тимчасове збереження кошти, жінка привласнила їх та використала на власний розсуд», - сказав він.

Поліцейські розшукали підозрювану, але, як виявилось, грошей у жінки вже не було.

За вказаним фактом жінці повідомили фігурантці про підозру у вчиненні проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Зловмисницею виявилась місцева мешканка 1964 року народження.

«Наразі ми завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті», – додав Семен Підлужняк.

Зловмисниці загрожує до трьох років обмеження волі.

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