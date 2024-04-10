У Касаційному кримінальному судді проаналізували стан здійснення правосуддя у кримінальних провадженнях та справах про адмінправопорушення за 2023 рік

Упродовж 2023 року на розгляд до загальних місцевих і апеляційних судів, Вищого антикорупційного суду та Верховного Суду усього надійшло 2 млн 80 тис. справ і матеріалів кримінального судочинства та про адміністративні правопорушення, що порівняно з 2022 роком на 37,2 % більше.

Касаційний кримінальний суд провів аналіз стану здійснення правосуддя у кримінальних провадженнях та справах про адміністративні правопорушення у 2023 році.

Так, опрацьовано статистичні дані Державної судової адміністрації України, Офісу Генерального прокурора, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду. Статистичні показники за 2023 рік відображено без урахування даних судів, територіальну підсудність яких було змінено у зв’язку з неможливістю здійснювати правосуддя під час воєнного стану.

Так, упродовж 2023 року на розгляд до загальних місцевих і апеляційних судів, Вищого антикорупційного суду та Верховного Суду усього надійшло 2 млн 80 тис. справ і матеріалів кримінального судочинства та про адміністративні правопорушення, що порівняно з 2022 роком на 37,2 % більше;

із них справ і матеріалів:

– кримінального судочинства – 1 млн 121 тис.

– про адміністративні правопорушення – 959 тис.

Детальніше з аналізом можна ознайомитися нижче.

Також ККС ВС опублікував окремо статистичні дані стосовно стану здійснення правосуддя у кримінальних провадженнях та справах про адміністративні правопорушення у 2023 році.

З ними можна ознайомитися нижче.

Автор: Наталя Мамченко

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