Практика судів
  1. Публікації
  2. / Судова практика

У Касаційному кримінальному судді проаналізували стан здійснення правосуддя у кримінальних провадженнях та справах про адмінправопорушення за 2023 рік

13:29, 10 квітня 2024
Упродовж 2023 року на розгляд до загальних місцевих і апеляційних судів, Вищого антикорупційного суду та Верховного Суду усього надійшло 2 млн 80 тис. справ і матеріалів кримінального судочинства та про адміністративні правопорушення, що порівняно з 2022 роком на 37,2 % більше.
У Касаційному кримінальному судді проаналізували стан здійснення правосуддя у кримінальних провадженнях та справах про адмінправопорушення за 2023 рік
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Касаційний кримінальний суд провів аналіз стану здійснення правосуддя у кримінальних провадженнях та справах про адміністративні правопорушення у 2023 році.

Так, опрацьовано статистичні дані Державної судової адміністрації України, Офісу Генерального прокурора, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду. Статистичні показники за 2023 рік відображено без урахування даних судів, територіальну підсудність яких було змінено у зв’язку з неможливістю здійснювати правосуддя під час воєнного стану.

Так, упродовж 2023 року на розгляд до загальних місцевих і апеляційних судів, Вищого антикорупційного суду та Верховного Суду усього надійшло 2 млн 80 тис. справ і матеріалів кримінального судочинства та про адміністративні правопорушення, що порівняно з 2022 роком на 37,2 % більше;

із них справ і матеріалів:

– кримінального судочинства – 1 млн 121 тис.

– про адміністративні правопорушення – 959 тис.

Детальніше з аналізом можна ознайомитися нижче.

Також ККС ВС опублікував окремо статистичні дані стосовно стану здійснення правосуддя у кримінальних провадженнях та справах про адміністративні правопорушення у 2023 році.

З ними можна ознайомитися нижче.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кого зможуть мобілізувати в апаратах судів, Вищій раді правосуддя та ВККС: що відомо

З «бронюванням» працівників апаратів судів та помічників суддів прогнозують проблеми.

Верховна Рада схвалила законопроект про мобілізацію засуджених – чи матимуть вони право звільнитися потім з військової служби

Кого та як будуть умовно-достроково звільняти від відбування покарання для проходження військової служби – парламент прийняв законопроект за основу.

За ігнорування правил військового обліку бізнес штрафуватимуть на 59,5 тисяч грн – Рада схвалила законопроект

Верховна Рада схвалила за основу законопроект про збільшення штрафів для бізнесу та громадян за порушення правил військового обліку у 5 разів.

У Кабміну буде місяць на розробку нових правил бронювання та критеріїв критично важливих підприємств

Законопроект про мобілізацію дає Уряду місяць на те, аби переглянути визначення підприємств, працівники яких підлягають бронюванню.

У Касаційному кримінальному судді проаналізували стан здійснення правосуддя у кримінальних провадженнях та справах про адмінправопорушення за 2023 рік

Упродовж 2023 року на розгляд до загальних місцевих і апеляційних судів, Вищого антикорупційного суду та Верховного Суду усього надійшло 2 млн 80 тис. справ і матеріалів кримінального судочинства та про адміністративні правопорушення, що порівняно з 2022 роком на 37,2 % більше.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео