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Військовослужбовці «на нулі» зможуть отримати доплату в розмірі 70 тисяч гривень

11:33, 12 квітня 2024
Уряд збільшив грошове забезпечення військових «на нулі», крім зарплати в 20-25 тисяч і бойових доплат в 100 тисяч гривень.
Військовослужбовці «на нулі» зможуть отримати доплату в розмірі 70 тисяч гривень
Джерело фото: minfin
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Уряд прийняв рішення про підвищення грошового забезпечення для військовослужбовців «на нулі». Наразі, окрім зарплати в розмірі 20-25 тисяч гривень і бойових доплат у 100 тисяч гривень, вони матимуть право на додаткову доплату в розмірі 70 тисяч гривень. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Постанова, прийнята Кабінетом Міністрів, виконує рішення Верховної Ради, яка прийняла постанову на своєму засіданні.

«Що змінюється? Військові «на нулі» окрім зарплати в 20-25 тисяч і бойових доплат в 100 тисяч гривень, мають право на доплату в 70 тисяч гривень!», – зазначив нардеп.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила закон про посилення мобілізації.

Також ми писали, що закон про мобілізацію передбачає перегляд порядку бронювання працівників і бронювання власників критично важливих бізнесів.

Крім того, держслужбовці, які займаються аналітикою законів та кіберзахистом у Кабміні та Верховній Раді, отримають відстрочку від мобілізації.

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