Практика судів
  1. В Україні

При користуванні сплаченими житлово-комунальними послугами були порушені права споживача: як діяти

17:55, 12 квітня 2024
Якщо права споживача порушені при користування сплаченими житлово-комунальними послугами, то треба зробити три кроки.
При користуванні сплаченими житлово-комунальними послугами були порушені права споживача: як діяти
Фото: nov-rada.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів зазначила, що кожен споживач, який сумлінно оплачує житлово-комунальні послуги і при цьому спостерігає порушення своїх прав споживача, має право захищати їх доступними правовими методами.

Закон України «Про житлово-комунальні послуги» і постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1145 передбачають конкретні механізми захисту прав споживачів. Одним із таких механізмів і є складання акта-претензії.

Якщо ваші права споживача порушені при користування сплаченими житлово-комунальними послугами, тоді варто задокументувати порушення і виставити претензію за неякісно надані послуги.

Крок 1 «Повідомлення про порушення»

- зафіксуйте обставини, до яких призвело ненадання або неякісне надання комунальних послуг (якщо це затоплення, псування майна − фотографуйте пошкоджену техніку, меблі, стіни тощо);

- письмово зверніться до надавача послуг і повідомте про порушення (рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто, запросивши в канцелярії відмітку про отримання на вашій копії).

Крок 2 «Перевірка якості послуг та складання акта-претензії»

- виконавець комунальної послуги або управитель багатоквартирного будинку зобов’язані прибути на виклик споживача у строки, визначені в договорі про надання відповідних послуг, але не пізніше ніж протягом 1 доби з моменту отримання претензії споживача;

- за результатами перевірки складається акт-претензія у 2-х примірниках (1 примірник передається споживачеві, 2 − зберігається у виконавця комунальної послуги (його представника) або управителя багатоквартирним будинком).

Якщо споживач і представник надавача послуг не дійшли згоди у питаннях підтвердження порушень, то акт-претензія підписується із зауваженнями, які є його невід’ємною частиною. Результати перевірки якості надання послуг можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Крок 3 «Звернення до Держпродспоживслужби»

- якщо упродовж однієї доби представник надавача послуг не з’явився або відмовляється без обґрунтування від підписання акта-претензії, то акт вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі, зазначивши свої адресу, ПІБ, підпис;

- акт-претензія надсилається виконавцю комунальної послуги або управителю багатоквартирного будинку рекомендованим листом;

- якщо виконавець комунальних послуг або управитель багатоквартирного будинку протягом п’яти робочих днів після реєстрації акта не надає виконавцеві відповіді, споживач має право звернутися до Держпродспоживслужби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою – прямий ефір на Право ТВ

12 квітня о 19:00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми – що зміниться з прийняттям закону про посилення мобілізації.

Верховний Суд пояснив, як суд може вирішити долю неповнолітньої доньки військовослужбовця, засудженого до позбавлення волі за самовільне залишення місця служби, мати якої померла

Засуджений військовослужбовець посилався на те, що залишив місце служби через збіг сімейних обставин – померла колишня дружина, планував оформити опіку малолітньої доньки, недоліковане поранення.

В яких випадках проводиться передача судової справи раніше визначеному судді: зміни до Положення про автоматизовану систему документообігу суду

Нові зміни в Положення про автоматизовану систему документообігу суду набудуть чинності з 1 травня.

Система «Оберіг» запрацює з іншими реєстрами, звідки підтягнуться дані про військовозобов'язаних – член Комітету з нацбезпеки

Окрім меседжу іноземним партнерам, що Україна посилює мобілізаційні процеси, також закон про мобілізацію дасть Генштабу ЗСУ чітке розуміння, скільки людей в Україні можна мобілізувати.

Закон про мобілізацію допускає подвійне тлумачення у питанні бронювання держслужбовців – крапку доведеться ставити Кабміну

Формулювання, закладені у нову редакцію статті 25 закону про мобілізацію стосовно бронювання державних службовців, можуть тлумачитися неоднозначно.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Макаренко
    Володимир Макаренко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Юлія Соколовська
    Юлія Соколовська
    заступник керівника Офісу Президента України