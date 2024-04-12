При користуванні сплаченими житлово-комунальними послугами були порушені права споживача: як діяти

Якщо права споживача порушені при користування сплаченими житлово-комунальними послугами, то треба зробити три кроки.

Фото: nov-rada.gov.ua

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів зазначила, що кожен споживач, який сумлінно оплачує житлово-комунальні послуги і при цьому спостерігає порушення своїх прав споживача, має право захищати їх доступними правовими методами.

Закон України «Про житлово-комунальні послуги» і постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1145 передбачають конкретні механізми захисту прав споживачів. Одним із таких механізмів і є складання акта-претензії.

Якщо ваші права споживача порушені при користування сплаченими житлово-комунальними послугами, тоді варто задокументувати порушення і виставити претензію за неякісно надані послуги.

Крок 1 «Повідомлення про порушення»

- зафіксуйте обставини, до яких призвело ненадання або неякісне надання комунальних послуг (якщо це затоплення, псування майна − фотографуйте пошкоджену техніку, меблі, стіни тощо);

- письмово зверніться до надавача послуг і повідомте про порушення (рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто, запросивши в канцелярії відмітку про отримання на вашій копії).

Крок 2 «Перевірка якості послуг та складання акта-претензії»

- виконавець комунальної послуги або управитель багатоквартирного будинку зобов’язані прибути на виклик споживача у строки, визначені в договорі про надання відповідних послуг, але не пізніше ніж протягом 1 доби з моменту отримання претензії споживача;

- за результатами перевірки складається акт-претензія у 2-х примірниках (1 примірник передається споживачеві, 2 − зберігається у виконавця комунальної послуги (його представника) або управителя багатоквартирним будинком).

Якщо споживач і представник надавача послуг не дійшли згоди у питаннях підтвердження порушень, то акт-претензія підписується із зауваженнями, які є його невід’ємною частиною. Результати перевірки якості надання послуг можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Крок 3 «Звернення до Держпродспоживслужби»

- якщо упродовж однієї доби представник надавача послуг не з’явився або відмовляється без обґрунтування від підписання акта-претензії, то акт вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі, зазначивши свої адресу, ПІБ, підпис;

- акт-претензія надсилається виконавцю комунальної послуги або управителю багатоквартирного будинку рекомендованим листом;

- якщо виконавець комунальних послуг або управитель багатоквартирного будинку протягом п’яти робочих днів після реєстрації акта не надає виконавцеві відповіді, споживач має право звернутися до Держпродспоживслужби.

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