Верховна Рада запропонувала Кабміну підвищити зарплату військовим «на нулі»

Парламент проголосував за постанову, щоб Уряд виділив 70 тисяч гривень на місяць тим, хто воює «на нулі».

У четвер, 11 квітня, Верховна Рада проголосувала за постанову про надання додаткових 70 тисяч гривень на місяць військовим, які на передовій та виконують бойові завдання. Про це повідоляють народні депутати.

За проголосував 321 нардеп.

Зокрема, Уряд зобов’язали розробити і прийняти нормативно-правові акти щодо порядку нарахування виплат військовослужбовцям на період дії військового стану. Окрім зарплати (20-25 тисяч) і бойових (100 тисяч), захисники мають ще отримувати додаткові 70 тисяч гривень.

Постанова також зобовʼязує Кабмін розробити і внести на розгляд парламенту законопроекти про вдосконалення механізмів ротації, звільнення і реабілітації військових.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила закон про посилення мобілізації.

Також ми писали, що закон про мобілізацію передбачає перегляд порядку бронювання працівників і бронювання власників критично важливих бізнесів.

Крім того, держслужбовці, які займаються аналітикою законів та кіберзахистом у Кабміні та Верховній Раді, отримають відстрочку від мобілізації.

Фото: Ярослав Железняк

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