Верховная Рада предложила Кабмину повысить зарплату военным «на нуле»

Парламент проголосовал за постановление, чтобы Правительство выделило 70 тысяч гривен в месяц воюющим «на нуле».

В четверг, 11 апреля, Верховная Рада проголосовала за постановление о предоставлении дополнительных 70 тысяч гривен в месяц военным, которые на передовой и выполняют боевые задания. Об этом сообщают народные депутаты.

За проголосовавший 321 нардеп.

В частности, правительство обязали разработать и принять нормативно-правовые акты о порядке начисления выплат военнослужащим на период действия военного положения. Кроме зарплаты (20-25 тысяч) и боевых (100 тысяч), защитники должны получать еще дополнительные 70 тысяч гривен.

Постановление также обязывает Кабмин разработать и внести на рассмотрение парламента законопроекты об усовершенствовании механизмов ротации, увольнении и реабилитации военных.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон об усилении мобилизации.

Также мы писали, что закон о мобилизации предусматривает пересмотр порядка бронирования работников и бронирование владельцев критически важных бизнесов.

Кроме того, госслужащие, занимающиеся аналитикой законов и киберзащитой в Кабмине и Верховной Раде, получат отсрочку от мобилизации.

Фото: Ярослав Железняк

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