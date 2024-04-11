Как исчисляется размер пенсии по возрасту: разъяснение

Пенсионный фонд сообщил, от чего зависит размер пенсии по возрасту и как она исчисляется.

Фото: mopon.kr.ua

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Пенсионный фонд Украины проиллюстрировал исчисление размера пенсии по возрасту в 2024 году.

При наличии права на назначение пенсии ее размер определяется (согласно ст.27 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (далее – Закон)

П = Зп х Кс, где:

П – размер пенсии в грн;

Зп – заработная плата (доход) застрахованного лица, определенная в соответствии со статьей 40 Закона, из которой исчисляется пенсия, в грн;

Кс – коэффициент страхового стажа застрахованного лица, определенный в соответствии со статьей 25 Закона.

Коэффициент страхового стажа, применяемый для исчисления размера пенсии, определяется с округлением до пяти знаков после запятой по формуле (согласно ст. 25 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»)

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