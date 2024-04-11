Выбросил 20 урн с прахом на пустырь: сообщено о подозрении работнику ритуальной службы в Киеве

Ритуальная служба должна была утилизировать урны с остатками праха, а ее сотрудник просто выбросил их на пустыре на улице Сырецкой.

Сообщено о подозрении 26-летнему сотруднику частной ритуальной службы в поругании над урной с прахом умершего, совершенном повторно (ч.ч. 1, 3 ст. 297 УК Украины). Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Отмечается, что в марте на пустыре на Сырецкой улице были найдены урны с прахом. Следствием установлено, что в одну из частных ритуальных служб Киева обращались родные умерших для организации кремации и предоставления смежных ритуальных услуг.

После проведения кремации прах усопшего помещался в урну крематория, а затем его пересыпали в урну заказчика. Урны, предоставленные родными умерших, были меньше урн крематория, то есть весь прах к ним не помещался.

Ритуальная служба должна была утилизировать урны с остатками праха. Ее сотрудник просто выбросил их на пустыре на улице Сырецкой. Таким образом, на улице были найдены 36 урн с фамилиями, в 20 из которых был прах.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от четырех до пяти лет или лишение свободы от четырех до семи лет.

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