В Киеве запустили опрос, где установить зарядные станции для электромобилей

КГГА хочет определить места, которые будут комфортными для всех участников дорожного движения.

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В Киеве запустили опрос о потребностях владельцев электромобилей в зарядных станциях в городе.

«Благодаря опросам мы понимаем настроения горожан, их мнение, что их беспокоит, какие вопросы нуждаются в первоочередном внимании. Что касается опроса о зарядных станциях для авто, мы имеем целью определить места, которые будут комфортными для всех участников дорожного движения», – сообщил заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий в сфере цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Петр Оленич.

Опрос запустили в Киев Цифровом. Участие в нем могут принять до 18 апреля все пользователи приложения в разделе «Электронная демократия» – «Опросы».

Как мы писали, Львов планирует отказаться от дизельных автобусов и будет развивать электротранспорт.

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