У Києві запустили опитування, де встановити зарядні станції для електромобілів

КМДА хоче визначити місця, що будуть комфортними для всіх учасників дорожнього руху.

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У Києві запустили опитування щодо потреб власників електромобілів у зарядних станціях у місті.

«Завдяки опитуванням ми розуміємо настрої містян, їхню думку, що їх турбує, які питання потребують першочергової уваги. Щодо опитування про зарядні станції для авто ми маємо на меті визначити місця, що будуть комфортними для всіх учасників дорожнього руху», – повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Петро Оленич.

Опитування запустили в Київ Цифровому. Участь в ньому можуть взяти до 18 квітня всі користувачі застосунку у розділі «Електронна демократія» – «Опитування».

Як ми писали, Львів планує відмовиться від дизельних автобусів і розвиватиме електротранспорт.

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