Практика судів
  1. В Україні
  2. / Авто

У Києві запустили опитування, де встановити зарядні станції для електромобілів

17:54, 11 квітня 2024
КМДА хоче визначити місця, що будуть комфортними для всіх учасників дорожнього руху.
У Києві запустили опитування, де встановити зарядні станції для електромобілів
Джерело фото: Michael Marais / Unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві запустили опитування щодо потреб власників електромобілів у зарядних станціях у місті.

«Завдяки опитуванням ми розуміємо настрої містян, їхню думку, що їх турбує, які питання потребують першочергової уваги. Щодо опитування про зарядні станції для авто ми маємо на меті визначити місця, що будуть комфортними для всіх учасників дорожнього руху», – повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Петро Оленич.

Опитування запустили в Київ Цифровому. Участь в ньому можуть взяти до 18 квітня всі користувачі застосунку у розділі «Електронна демократія» – «Опитування».

Як ми писали, Львів планує відмовиться від дизельних автобусів і розвиватиме електротранспорт.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чоловіки від 18 до 60 років повинні носити з собою військовий квиток, дійсність якого перевірятимуть через електронний Реєстр

Представник ТЦК і поліцейський зможуть перевірити дійсність військово-облікового документа засобами Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, де будуть всі дані про громадянина.

Депутати дослухалися до здорового глузду у питанні переогляду осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ групи

Осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ групи не будуть змушувати їхати на повторний медичний огляд, але Уряду доручили спільно с правоохоронцями організувати перевірку рішень МСЕК.

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом двох місяців повідомити ТЦК номер телефону і реальну адресу

Неуточнення облікових даних протягом 2 місяців може загрожувати штрафом до 22,5 тисяч грн, у тому числі, особам, що перебувають за кордоном.

Для того, щоб обмежити ухилянта у праві керувати авто, ТЦК повинен буде довести у суді неможливість його доставки до ТЦК поліцією

Судовій процедурі розгляду позову обов’язково має передувати спроба ТЦК доставити ухилянта за допомогою поліції.

Перегляд Пенсійним фондом стажу роботи на посаді судді, що дає право на відставку, є неприпустимим, — РСУ

Єдиним органом, який має право на обчислення необхідного стажу роботи на посаді судді, є Вища рада правосуддя.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Геннадій Войтов
    Геннадій Войтов
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Ігор Міхасішин
    Ігор Міхасішин
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Світлана Гордійчук
    Світлана Гордійчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Петро Філюк
    Петро Філюк
    суддя Конституційного Суду України
  • Андрій Федусик
    Андрій Федусик
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду