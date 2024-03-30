Львів планує відмовиться від дизельних автобусів і розвиватиме електротранспорт

У Львові затвердили програму, яка визначає 5 ключових напрямків, які у контексті електромобільності має реалізувати міськрада за наступні 10 років.

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У Львові затвердили Програму розвитку електромобільності Львівської міської територіальнї громади. Про це повідомили на порталі міської ради та пояснили, що йдеться про перелік заходів у сфері електромобільності, які потрібно зробити впродовж 10 років.

«Зокрема, програма визначає 5 ключових напрямів: оновлення рухомого складу громадського транспорту, розвиток інфраструктури для електротранспорту, шерингова електромобільність, станції для зарядки електромобілів та супутні заходи, які в контексті електромобільності має реалізувати міська рада за наступні 10 років», - пояснив директор депаратменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило.

П’ять цілей Програми розвитку електромобільності включают у себе:

Перша ціль – весь рухомий склад електротранспорту має відповідати сучасним стандартам екологічності, енергоефективності та доступності. Йдеться про оновлення рухомого складу трамваїв та тролейбусів і запровадження до експлуатації батарейних електробусів і електробусів з динамічним заряджанням. Мета міста – планомірна відмова від дизельних автобусів на всіх міських маршрутах. Мова йде про рухомий склад і комунальних перевізників, і приватних.

Друга ціль – розвинена транспортна інфраструктура. Вона включає розвиток інфраструктури для забезпечення безперешкодного руху громадського транспорту, модернізацію фідерних кабельних ліній та тягових підстанцій, створення та інтеграція до систем електротранспорту локальних електростанцій з відновлюваних джерел, зарядна інфраструктура для батарейних автобусів, стаціонарні батарейні комплекси, модернізація та будівництво депо та їхніх корпусів, модернізація колій та контактних мереж, добудова критичних прогалин у мережі.

Третя ціль – низьковуглецева міська логістика з акцентом на електричні велосипедні й електричні автомобільні фургони. Тут йдеться про перехід сектору доставки товарів та посилок у місті на електричну енергію.

Четверта ціль – шерингова електромобільність. Така опція у містах ЄС постійно розширюється й включає різні форми й практики спільного користування електричних автомобілів, самокатів, велосипедів звичайних та вантажних, електровелосипедів тощо. Місто ставить за мету розвивати шерингову мобільність з акцентом на електричні транспортні засоби та велосипеди з електричною підтримкою.

П’ята ціль – розвинена зарядна інфраструктура. Місто ставить за мету створення зарядних хабів з пріоритетом для бізнес-користувачів, таксі й логістичного транспорту, а також для власного користування – заряджання комунальних транспортних засобів. Операторами таких зарядних станцій можуть бути як комунальне підприємство, так і приватні оператори на концесійних чи інших договірних умовах.

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