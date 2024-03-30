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У 2023 році Нацполіція зареєструвала понад 291 тисячу фактів домашнього насильства – МВС

16:33, 30 березня 2024
У МВС повідомили про роботу над посиленням відповідальності за вчинення домашнього насильства
У 2023 році Нацполіція зареєструвала понад 291 тисячу фактів домашнього насильства – МВС
Джерело фото: mvs.gov.ua
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МВС та Парламент працюють над посиленням відповідальності за домашнє насильство.

Міністерство внутрішніх справ України разом з народними депутатами ініціювали зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності для осіб, які вчинили домашнє насильство чи насильство за ознакою статі. Це пов'язано із ратифікацією Стамбульської конвенції.

Як пишуть у Департаменті комунікації МВС України, у 2023 році Національна поліція зареєструвала понад 291 тисячу фактів домашнього насильства. Це на 20% більше, ніж у 2022 році. Кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень збільшилась на 80% (з 1498 до 2701). Окрім того, виявлено на 36% більше адміністративних правопорушень.

Однак, за прогнозами Аналітичного центру МВС на 2024 рік очікується збільшення кількості адміністративних правопорушень до 21%, а кримінальних до 30%.

У МВС пишуть, що упродовж лише двох місяців 2024 року в Україні зареєстровано на 56% більше кримінальних правопорушень пов’язаних з домашнім насильством. Динаміка росту серед адміністративних правопорушень менша – на 21% більше, ніж у 2023 році.

Тому ініційованим МВС та парламентарями законопроєктом № 8329 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція)» пропонується посилити відповідальність за вчинення домашнього насильства чи насильства за ознакою статі.

Проєкт закону було ухвалено за основу Верховною Радою України 22 листопада 2023 року. Незабаром документ винесуть на розгляд нардепам для ухвалення в цілому, пишуть у МВС.

Стамбульська конвенція визначає насильство проти жінок порушенням прав людини та формою дискримінації. А також пропонує стратегії викорінення цих явищ.

20 червня 2022 року Верховна Рада України прийняла закон «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами». Відповідно до нього Україна взяла на себе низку зобов'язань щодо приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність до положень Конвенції. Зокрема, це стосується і належного розслідування фактів насильства та притягнення кривдників до відповідальності.

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