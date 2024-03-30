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Львов планирует отказаться от дизельных автобусов и будет развивать электротранспорт

22:29, 30 марта 2024
Во Львове утвердили программу, которая определяет 5 ключевых направлений, которые в контексте электромобильности должен реализовать горсовет за следующие 10 лет.
Львов планирует отказаться от дизельных автобусов и будет развивать электротранспорт
Источник фото: Jenny Ueberberg / Unsplash
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Во Львове утвердили Программу развития электромобильности Львовской городской территориальной громады. Об этом сообщили на портале городского совета и пояснили, что речь идет о перечне мер в сфере электромобильности, которые нужно сделать в течение 10 лет.

«В частности, программа определяет 5 ключевых направлений: обновление подвижного состава общественного транспорта, развитие инфраструктуры для электротранспорта, шеринговая электромобильность, станции для зарядки электромобилей и сопутствующие мероприятия, которые в контексте электромобильности должен реализовать городской совет за следующие 10 лет», - пояснил директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Олег Забарило.

Пять целей Программы развития электромобильности включают в себя:

Первая цель – весь подвижной состав электротранспорта должен соответствовать современным стандартам экологичности, энергоэффективности и доступности. Речь идет об обновлении подвижного состава трамваев и троллейбусов и внедрении в эксплуатацию батарейных электробусов и электробусов с динамической зарядкой. Цель города – планомерный отказ дизельных автобусов на всех городских маршрутах. Речь идет о подвижном составе и коммунальных перевозчиков, и частных.

Вторая цель – развитая транспортная инфраструктура. Она включает в себя развитие инфраструктуры для обеспечения беспрепятственного движения общественного транспорта, модернизацию фидерных кабельных линий и тяговых подстанций, создание и интеграция в системы электротранспорта локальных электростанций из возобновляемых источников, зарядная инфраструктура для батарейных автобусов, стационарные батарейные комплексы, модернизация и строительство депо и их корпусов, модернизация путей и контактных сетей, достройка критических пробелов в сети.

Третья цель – низкоуглеродистая городская логистика с акцентом на электрические велосипедные и электрические автомобильные фургоны. Здесь речь идет о переходе сектора доставки товаров и посылок в городе на электроэнергию.

Четвертая цель – шеринговая электромобильность. Такая опция в городах ЕС постоянно расширяется и включает в себя различные формы и практики совместного пользования электрических автомобилей, самокатов, велосипедов обычных и грузовых, электровелосипедов и т.д. Город ставит целью развивать шеринговую мобильность с акцентом на электрические транспортные средства и велосипеды с электрической поддержкой.

Пятая цель – развитая зарядная инфраструктура. Город ставит целью создание зарядных хабов с приоритетом для бизнес-пользователей, такси и логистического транспорта, а также для собственного пользования – зарядка коммунальных транспортных средств. Операторами таких зарядных станций могут быть как коммунальное предприятие, так и частные операторы на концессионных или других договорных условиях.

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