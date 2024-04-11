Мужчины от 18 до 60 лет должны носить с собой военный билет, действительность которого будут проверяться через электронный Реестр

Представитель ТЦК и полицейский смогут проверить действительность военно-учетного документа средствами Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, где будут представлены все данные о гражданине.

Источник фото: armyinform

В период проведения мобилизации граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК или полицейского, а также представителя Государственной пограничной службы Украины в пограничной полосе, контролируемом пограничным районе и пунктах пропуска через государственную границу Украины. Соответствующие нормы предусматривает обновленная статья 22 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» в финальной редакции законопроекта об усилении мобилизации (законопроект 10449).

Установлено, что во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК или полицейский осуществляет фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации, а также может использовать технические приборы, средства и специализированное программное обеспечение с доступом к Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Напомним, что данный Реестр будет наполнен широким набором данных о гражданах согласно закону о цифровизации военного учета (законопроект 10062), который вступил в силу 4 апреля. В этом Реестре будут персональные данные о месте жительства и месте пребывания, оцифрованном лице, данные о налоговом номере, месте работы, прохождении медицинского осмотра, есть ли удостоверение водителя и т.д.

Следовательно, представитель ТЦК и полицейский заодно смогут видеть, действительно ли гражданин стоит на учете, проходил ли ВЛК, где он проживает и работает.

Напомним, что персональные данные военнообязанных смогут хранить в облачных хранилищах за рубежом при поддержке международных партнеров.

Также в соответствии с новой редакцией статьи 22 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» определены обязанности граждан:

являться по вызову в ТЦК в срок и место, указанные в повестке для взятия на военный учет, определение их назначения на особый период, направление для прохождения медицинского осмотра;

предоставлять в установленном порядке при мобилизации здания, сооружения, транспортные средства и другое имущество, владельцами которых они являются, Вооруженным Силам Украины, другим военным формированиям, силам гражданской защиты с последующим возмещением государством их стоимости в порядке, установленном законом;

проходить медицинское освидетельствование для определения пригодности к военной службе согласно решению военно-врачебной комиссии или соответствующего районного (городского) ТЦК.

Граждане, находящиеся в запасе и не призванные на военную службу или не привлеченные к исполнению обязанностей по мобилизации по должностям, предусмотренным штатами военного времени, во время мобилизации могут быть согласно закону привлечены к выполнению работ, имеющих оборонительный характер.

Граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность, выполняют мобилизационные задания (заказы) согласно заключенным договорам (контрактам).

Во время мобилизации военнообязанные и резервисты, которые приписаны к воинским частям для прохождения военной службы в военное время или другим подразделениям или формированиям для выполнения обязанностей по должностям, предусмотренным штатами военного времени, — обязаны явиться на сборные пункты территориальных центров комплектования и социальной поддержки в сроки, указанные в полученных ими повестках или мобилизационных

Военнообязанные в течение 60 дней со дня вступления в силу указа Президента об объявлении мобилизации, утвержденном Верховной Радой, обязаны уточнить свои учетные данные через ЦНАП, либо электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, либо в ТЦК по месту своего пребывания или нахождения.

В случае получения повестки о вызове в ТЦК гражданин обязан явиться в указанное место и срок.

Для граждан, самостоятельно прибывших в ТЦК и подлежащих направлению на обучение (подготовку) в связи с призывом на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, время явки в ТЦК устанавливается в течение двух месяцев со дня прохождения ВЛК.

При вручении повестки представители ТЦК по требованию гражданина, которому вручается повестка, обязаны назвать свои фамилии, имя и отчество, должность, а также предъявить служебные удостоверения.

Уважительными причинами неприбытия гражданина в срок, определенный в повестке, подтвержденные документами соответствующих уполномоченных государственных органов, учреждений и организаций (государственной и коммунальной форм собственности) признаются:

препятствие стихийного характера, болезнь гражданина, военные действия на соответствующей территории и их последствия или иные обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в указанные пункты;

смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (супруга).

В случае неприбытия гражданин обязан в кратчайшие сроки, но не позднее трех суток от определенных в повестке даты и времени прибытия, сообщить о причинах неявки путем непосредственного обращения к указанному в повестке ТЦК или каким-либо другим способом с последующим его прибытием в срок, что не превышает семь календарных дней.

Примечательно, что порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период определяется Кабинетом Министров Украины.

Этот порядок будет определять в частности

порядок оповещения военнообязанных и резервистов, их прибытие в ТЦК, воинские части ВСУ, другие военные формирования;

процедуру проверки военно-учетных документов граждан, уточнение персональных данных военнообязанных и резервистов и внесение соответствующих изменений в военно-учетные документы;

порядок предоставления военнообязанным и резервистам отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период и его оформление;

организацию медицинского осмотра;

механизм отправления военнообязанных и резервистов в места прохождения военной службы и т.д.

Автор: Наталя Мамченко

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