Мужчины от 18 до 60 лет должны носить с собой военный билет, действительность которого будут проверяться через электронный Реестр

В период проведения мобилизации граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК или полицейского, а также представителя Государственной пограничной службы Украины в пограничной полосе, контролируемом пограничным районе и пунктах пропуска через государственную границу Украины. Соответствующие нормы предусматривает обновленная статья 22 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» в финальной редакции законопроекта об усилении мобилизации (законопроект 10449).
Установлено, что во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК или полицейский осуществляет фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации, а также может использовать технические приборы, средства и специализированное программное обеспечение с доступом к Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.
Напомним, что данный Реестр будет наполнен широким набором данных о гражданах согласно закону о цифровизации военного учета (законопроект 10062), который вступил в силу 4 апреля. В этом Реестре будут персональные данные о месте жительства и месте пребывания, оцифрованном лице, данные о налоговом номере, месте работы, прохождении медицинского осмотра, есть ли удостоверение водителя и т.д.
Следовательно, представитель ТЦК и полицейский заодно смогут видеть, действительно ли гражданин стоит на учете, проходил ли ВЛК, где он проживает и работает.
Напомним, что персональные данные военнообязанных смогут хранить в облачных хранилищах за рубежом при поддержке международных партнеров.
Также в соответствии с новой редакцией статьи 22 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» определены обязанности граждан:
Граждане, находящиеся в запасе и не призванные на военную службу или не привлеченные к исполнению обязанностей по мобилизации по должностям, предусмотренным штатами военного времени, во время мобилизации могут быть согласно закону привлечены к выполнению работ, имеющих оборонительный характер.
Граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность, выполняют мобилизационные задания (заказы) согласно заключенным договорам (контрактам).
Во время мобилизации военнообязанные и резервисты, которые приписаны к воинским частям для прохождения военной службы в военное время или другим подразделениям или формированиям для выполнения обязанностей по должностям, предусмотренным штатами военного времени, — обязаны явиться на сборные пункты территориальных центров комплектования и социальной поддержки в сроки, указанные в полученных ими повестках или мобилизационных
Военнообязанные в течение 60 дней со дня вступления в силу указа Президента об объявлении мобилизации, утвержденном Верховной Радой, обязаны уточнить свои учетные данные через ЦНАП, либо электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, либо в ТЦК по месту своего пребывания или нахождения.
В случае получения повестки о вызове в ТЦК гражданин обязан явиться в указанное место и срок.
Для граждан, самостоятельно прибывших в ТЦК и подлежащих направлению на обучение (подготовку) в связи с призывом на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, время явки в ТЦК устанавливается в течение двух месяцев со дня прохождения ВЛК.
При вручении повестки представители ТЦК по требованию гражданина, которому вручается повестка, обязаны назвать свои фамилии, имя и отчество, должность, а также предъявить служебные удостоверения.
Уважительными причинами неприбытия гражданина в срок, определенный в повестке, подтвержденные документами соответствующих уполномоченных государственных органов, учреждений и организаций (государственной и коммунальной форм собственности) признаются:
препятствие стихийного характера, болезнь гражданина, военные действия на соответствующей территории и их последствия или иные обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в указанные пункты;
смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (супруга).
В случае неприбытия гражданин обязан в кратчайшие сроки, но не позднее трех суток от определенных в повестке даты и времени прибытия, сообщить о причинах неявки путем непосредственного обращения к указанному в повестке ТЦК или каким-либо другим способом с последующим его прибытием в срок, что не превышает семь календарных дней.
Примечательно, что порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период определяется Кабинетом Министров Украины.
Этот порядок будет определять в частности
Автор: Наталя Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.