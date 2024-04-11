Практика судів
  1. В Україні

Викинув 20 урн з прахом на пустир: повідомлено про підозру працівнику ритуальної служби у Києві

15:13, 11 квітня 2024
Ритуальна служба мала утилізувати урни із залишками праху, а натомість її співробітник просто викинув їх на пустирі на вулиці Сирецькій.
Викинув 20 урн з прахом на пустир: повідомлено про підозру працівнику ритуальної служби у Києві
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Повідомлено про підозру 26-річному співробітнику приватної ритуальної служби у нарузі над урною з прахом померлого, вчиненій повторно (ч.ч. 1, 3 ст. 297 КК України). Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Зазначається, що у березні на пустирі на вулиці Сирецькій були знайдені урни з прахом. Слідством встановлено, що до однієї з приватних ритуальних служб Києва звертались рідні померлих для організації кремації та надання суміжних ритуальних послуг.

Після проведення кремації прах покійного поміщався в урну крематорію, а потім його пересипали в урну замовника. Урни, надані рідними померлих, були меншими від урн крематорію, тобто увесь прах до них не поміщався.

Ритуальна служба мала утилізувати урни із залишками праху. Натомість її співробітник просто викинув їх на пустирі на вулиці Сирецькій. Таким чином на вулиці були знайдені 36 урн з прізвищами, у 20 з яких був прах.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді  обмеженням волі на строк від чотирьох до п’яти років або позбавленням волі від чотирьох до семи років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військовий облік, вручення повісток, хто має право на відстрочку – перелік основних змін закону про мобілізацію

Кожен військовозобовʼязаний знатиме, що це саме його повістка, і вона перестане бути елементом шантажу та залякування – вважають у парламенті.

Повторного медогляду осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ групи не буде, але рішення МСЕК перевірять правоохоронці

Закон про мобілізацію доручає Кабміну спільно з правоохоронними органами перевірити рішення МСЕК стосовно встановлення інвалідності ІІ і ІІІ груп після 24 лютого 2022 року.

Верховна Рада схвалила законопроект про поліграф для кандидатів до Бюро економічної безпеки за основу

Парламент прийняв за основу законопроект про перезавантаження БЕБ, який встановлює обов’язковість проходження поліграфа.

Перегляд Пенсійним фондом стажу роботи на посаді судді, що дає право на відставку, є неприпустимим, — РСУ

Єдиним органом, який має право на обчислення необхідного стажу роботи на посаді судді, є Вища рада правосуддя.

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом двох місяців повідомити ТЦК номер телефону і реальну адресу

Неуточнення облікових даних протягом 2 місяців може загрожувати штрафом до 22,5 тисяч грн, у тому числі, особам, що перебувають за кордоном.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Геннадій Войтов
    Геннадій Войтов
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Ігор Міхасішин
    Ігор Міхасішин
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Світлана Гордійчук
    Світлана Гордійчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Петро Філюк
    Петро Філюк
    суддя Конституційного Суду України
  • Андрій Федусик
    Андрій Федусик
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду