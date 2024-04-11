Викинув 20 урн з прахом на пустир: повідомлено про підозру працівнику ритуальної служби у Києві

Ритуальна служба мала утилізувати урни із залишками праху, а натомість її співробітник просто викинув їх на пустирі на вулиці Сирецькій.

Повідомлено про підозру 26-річному співробітнику приватної ритуальної служби у нарузі над урною з прахом померлого, вчиненій повторно (ч.ч. 1, 3 ст. 297 КК України). Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Зазначається, що у березні на пустирі на вулиці Сирецькій були знайдені урни з прахом. Слідством встановлено, що до однієї з приватних ритуальних служб Києва звертались рідні померлих для організації кремації та надання суміжних ритуальних послуг.

Після проведення кремації прах покійного поміщався в урну крематорію, а потім його пересипали в урну замовника. Урни, надані рідними померлих, були меншими від урн крематорію, тобто увесь прах до них не поміщався.

Ритуальна служба мала утилізувати урни із залишками праху. Натомість її співробітник просто викинув їх на пустирі на вулиці Сирецькій. Таким чином на вулиці були знайдені 36 урн з прізвищами, у 20 з яких був прах.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк від чотирьох до п’яти років або позбавленням волі від чотирьох до семи років.

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