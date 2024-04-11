Як обчислюється розмір пенсії за віком: роз’яснення

Пенсійний фонд повідомив, від чого залежить розмір пенсії за віком та як вона обчислюється.

Фото: mopon.kr.ua

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Пенсійний фонд України проілюстрував обчислення розміру пенсії за віком у 2024 році.

За наявності права на призначення пенсії її розмір визначається (відповідно до ст.27 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон)

П = Зп х Кс, де:

П – розмір пенсії, у гривнях;

Зп – заробітна плата (дохід) застрахованої особи, визначена відповідно до статті 40 Закону, з якої обчислюється пенсія, у гривнях;

Кс – коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначений відповідно до статті 25 Закону.

Коефіцієнт страхового стажу, що застосовується для обчислення розміру пенсії, визначається із заокругленням до п’яти знаків після коми за формулою (відповідно до ст. 25 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

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