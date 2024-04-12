Украина должна решать, как защищать себя и свой народ, – совместное решение Канады и Франции

Канада и Франция обещают финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине.

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Канада и Франция осуждают захватническую войну российской федерации против Украины и подтвердили свою твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности украинского государства. Об этом сообщает "Европейская правда" по результатам встречи премьер-министров Канады Джастина Трюдо и Франции Габриэля Атталь.

Оба лидера правительств подчеркнули готовность предоставлять Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку на необходимом уровне. Они заявили о важности того, чтобы именно Украина имела возможность решать, как защищать себя и свой народ, подтвердив готовность Канады и Франции продолжать поддержку на двустороннем уровне и через международные организации.

Премьеры также обещали продолжить совместные усилия в рамках Международной коалиции по возвращению украинских детей и подтвердили долгосрочную поддержку Украины в рамках Совместной декларации стран G7.

"Мы считаем, что именно Украина должна решать, как защищать себя и свой народ. Канада и Франция будут продолжать свою поддержку на двустороннем уровне и через все международные организации, членами которых они являются", - подчеркнули премьеры обеих стран.

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