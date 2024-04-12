На станции метро «Площадь Украинских Героев» смонтировали первый комплект новых букв: фото

Каждая буква изготовлялась вручную и поштучно с соблюдением всех пропорций, радиусов, размеров.

Источник фото: КГГА, Михаил Криволапов

В ночь на 12 апреля на станции метро «Площадь Украинских Героев» начался монтаж новых букв. По состоянию на сейчас на путевой стене установили один комплект букв из четырех необходимых.

Как отмечают в КГГА, одна надпись имеет 26 символов и требует времени для правильного и качественного монтажа. Кроме того, такие работы могут проходить только ночью, когда отсутствует движение поездов и напряжение на контактном рельсе.

В общей сложности для переименования этой станции изготовили 104 символа. Вес одной буквы составляет около 3 кг. В КГГА отмечают, что «Площадь Украинских Героев» является самым длинным названием среди других станций столичной подземки.

Создание новых букв – кропотливая работа из-за особенности исторического стиля шрифтов. Каждая буква изготовлялась вручную и поштучно с соблюдением всех пропорций, радиусов, размеров и т.д. Автор шрифтов также осуществлял авторское сопровождение на всех этапах.

В мае прошлого года решением Киевского городского совета переименовали две станции метрополитена: «Площадь Льва Толстого» – на «Площадь Украинских Героев», а «Дружбу народов» – на «Зверинецкую».

«Работы по переименованию станции «Дружба народов» на «Зверинецкую» на завершающем этапе уже совсем скоро новое название появится на путевых стенах этой станции», - добавили в госадминистрации.

Источник фото: КГГА, Михаил Криволапов

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