У Києві «зникла» Олександрівська клінічна лікарня, але «з'явилася» Свято-Михайлівська

Архистратиг Михаїл упродовж останнього тисячоліття вважається покровителем та захисником Києва.

Джерело фото: Уніан

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У столиці Олександрівську клінічну лікарню перейменували на Свято-Михайлівську. Про це повідомили у КМДА.

За словами депутатки міськради та ініціаторки проєкту рішення Олесі Пинзеник, ініціативу щодо перейменування підтримали історики, трудовий колектив лікарні та мешканці міста, які долучились до громадського обговорення.

Назву «Свято-Михайлівська» запропонували на честь архистратига Михаїла, який упродовж останнього тисячоліття вважається покровителем та захисником Києва.

За відповідне рішення проголосували 70 депутатів.

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