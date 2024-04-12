Шмыгаль объяснил, как будут начислять доплату в 70 000 гривен военным «на нуле»

Правительство утвердило доплату в 70 тысяч гривен военным, выполняющим боевые задания на первой линии.

Как ранее мы писали, военнослужащие на нуле смогут получить доплату в размере 70 тысяч гривен.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что решение установить доплату в размере 70 тыс. гривен для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задания на первой линии, было принято во время заседания правительства 12 апреля.

Также он уточнил, что одноразовое вознаграждение будет начисляться за каждые 30 дней выполнения таких задач.

Ранее Верховная Рада приняла закон об усилении мобилизации.

Также мы писали, что закон о мобилизации предусматривает пересмотр порядка бронирования работников и бронирование владельцев критически важных бизнесов.

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