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В Украине продолжает расти количество ФЛП – более 74 тысяч новых реестраций

10:55, 9 апреля 2024
Украинцы открыли 74 439 ФЛП в I квартале этого года.
В Украине продолжает расти количество ФЛП – более 74 тысяч новых реестраций
Источник фото: Минюст, НАИС
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В Украине растет количество физических лиц - предпринимателей (ФЛП). Как сообщают в Министерстве юстиции, в I квартале этого года украинцы открыли 74 439 ФЛП, что на 34% больше, чем в прошлом году. Для сравнения, за I квартал 2023 года было зарегистрировано 55 525 ФЛП, а за такой же период 2022 года – 48 959.

Всего же в прошлом году было открыто 308 213 ФЛП, против 201 281 ФЛП в 2022 году.

Как отмечают в Минюсте, открыть ФЛП сегодня можно без участия госрегистратора в автоматическом режиме. Процедура займет считанные минуты.

Заявление о регистрации ФЛП заявитель может сформировать на Порталі Дія после прохождения им идентификации и аутентификации с использованием интегрированной системы электронной идентификации, электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи и/или других средств идентификации, которые дают возможность однозначно устанавливать личность заявителя.

Там же на Порталі Дія оплачивается административным сбор.

Как мы писали, Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой политики 4 апреля рекомендовал парламенту принять за основу законопроект 11084 о создании в Украине «клуба белого бизнеса».

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