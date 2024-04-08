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Трагедия на станции фуникулера в Киеве – объявили о подозрении военнослужащему

20:51, 8 апреля 2024
Военнослужащему Управления государственной охраны сообщили подозрение в умышленном убийстве.
Трагедия на станции фуникулера в Киеве – объявили о подозрении военнослужащему
Источник фото: СМИ
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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Киеве на станции фуникулера произошла трагедия – умер 16-летний парень.

О подозрении в умышленном убийстве сообщили военнослужащему Управления государственной охраны Украины. Об этом говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Мужчину в настоящее время задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным следствия, вечером 7 апреля на верхней станции столичного фуникулера между подозреваемым и компанией молодых людей возник конфликт. Во время инцидента мужчина толкнул одного из подростков. Тот головой разбил оконное стекло и получил травмы в виде резаных ран шеи, от которых умер до приезда врачей.

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