Изменения в оплате труда госслужащих аппаратов судов – в Верховной Раде зарегистрировали законопроект

К размерам должностных окладов в аппаратах судов предлагается дополнительно применить региональные коэффициенты.

Группа народных депутатов 8 апреля зарегистрировала законопроект 11158 о внесении изменений в статью 150 Закона «О судоустройстве и статусе судей» по оплате труда государственных служащих аппаратов судов. Инициаторами законопроекта выступают члены Комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов, Роман Бабий, Сергей Демченко, Владимир Ватрас и другие.

Им предусмотрено внесение изменений в ч. 6 статьи 150 Закона путем применения к должностным окладам государственных служащих аппаратов судов региональных коэффициентов.

Так, как стало известно «Судебно-юридической газете», депутаты предлагают установить, что к размерам должностных окладов государственных служащих аппаратов судов, установленных схемой должностных окладов дополнительно применяются следующие региональные коэффициенты:

1) 1,1 – если суд расположен в населенном пункте с численностью населения не менее 100 тысяч человек;

2) 1,2 – если суд расположен в населенном пункте с численностью населения не менее 500 тысяч человек;

3) 1,25 – если суд расположен в населенном пункте с численностью населения не менее 1 миллиона человек.

В случае, если суд находится в нескольких населенных пунктах, применяется региональный коэффициент по местонахождению органа, который провел государственную регистрацию такого суда.

Как отмечают авторы, согласно пункту 10 Заключительных положений Закона «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» установлено, что в 2024 году оплата труда государственных служащих осуществляется на основе классификации должностей.

С целью подготовки к внедрению в 2024 году единых подходов к оплате труда государственных служащих аппаратов судов проведена классификация должностей.

Вместе с тем есть многочисленные обращения судов, согласно которым проведение классификации должностей государственной службы в судах не решило вопрос с конкурентоспособностью заработной платы работников аппаратов судов с учетом существенного увеличения нагрузки, сопряженной с кадровым дефицитом.

В частности, как в 2022 году, так и в течение 2023 сохраняется тенденция оттока кадров из государственной службы украинских судов. По состоянию на 31 декабря 2022 года количество государственных служащих, работающих в аппаратах судов, составило 14 039 человек, из них в должностях государственной службы категории «Б» работали – 2 350 человек, в должностях государственной службы категории «В» – 11689, в том числе 5187 секретарей судебного заседания. По состоянию на 31 декабря 2023 фактическая численность государственных служащих аппаратов местных, апелляционных судов составляла 13 658 человек, то есть сократилась на 2,7% или на 381 государственного служащего.

В случае сохранения тенденции оттока государственных служащих из аппаратов судов, нагрузка на работающих людей значительно увеличится. Такая ситуация не будет способствовать постоянству кадрового потенциала системы правосудия и тем более не мотивирует государственных служащих к профессиональному развитию.

Учитывая изложенное, законопроект предлагает применить к должностным окладам госслужащих аппаратов судов региональные коэффициенты.

Так, по расчетам, такие региональные коэффициенты будут применяться в 197 судах к должностным окладам 8 066 государственных служащих. Финансирование вышеупомянутых расходов в 2024 г. предлагается осуществить за счет ожидаемого увеличения сверхплановых поступлений судебного сбора на суммы, указанные в финансово-экономическом обосновании.

В случае введения регионального коэффициента с 1 мая 2024 года необходимые дополнительные расходы на эту цель составят 270,73 млн грн.

Следует отметить, что 270 млн – это сумма, равная 6,5 выплатам зарплаты 16 членам Высшего совета правосудия, на зарплату которых в 2023 году, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», потратили более 40 млн грн. При этом в органах судебной власти наблюдается значительная разница в зарплатах.

Также следует напомнить, что по законопроекту 10449 об усилении мобилизации предлагается не бронировать всех госслужащих категории «Б» и «В», в том числе, в аппаратах судов.

Автор: Наталя Мамченко

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