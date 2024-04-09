Перед назначением в БЭБ кандидаты на должности будут проходить полиграф

Кандидаты на должности в Бюро экономической безопасности будут проходить полиграф. Соответствующие изменения предусматривает доработанный в Комитете Верховной Рады по налоговой политике на повторное первое чтение законопроект 10439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности в новой редакции. В частности, он предусматривает:
1) изменения в Закон «О Бюро экономической безопасности Украины», которые заключаются в следующем:
2) Заключительные и переходные положения проекта Закона предусматривают:
При подготовке ко второму чтению Комитет доработает указанный законопроект с учетом предложений и поправок субъектов права законодательной инициативы, говорится в заключении Комитета.
Напомним, что среди просьб международных партнеров – то, чтобы по результатам конкурса по избранию Директора БЭБ конкурсная комиссия предлагала к назначению только одного кандидата, а не двух, а также возможность отсеивать при переаттестации определенных работников БЭБ, руководствуясь «обоснованным сомнением», и привлечение к конкурсных комиссий по отбору персонала БЭБ и аттестационных комиссий экспертов, делегированных международными партнерами.
Напомним, 23 февраля в Верховной Раде не хватило голосов для принятия законопроекта 10439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности. Министр юстиции Денис Малюська заявил, что 22 февраля чиновники «провели интенсивные дискуссии с МВФ, послами стран - членов G7, представителями бизнес-ассоциаций» и договорились, что правительственный законопроект будет доработан до второго чтения с тем, чтобы полностью выполнить рекомендации международных партнеров, включая переаттестацию сотрудников БЭБ в течение года после назначения Директора БЭБ, а также урегулирование процедуры такой переаттестации на уровне закона.
Автор: Наталя Мамченко
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