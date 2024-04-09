Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Перед назначением в БЭБ кандидаты на должности будут проходить полиграф

08:39, 9 апреля 2024
Новая редакция законопроекта о перезагрузке Бюро экономической безопасности устанавливает обязательность прохождения психофизиологического опроса с применением полиграфа.
Перед назначением в БЭБ кандидаты на должности будут проходить полиграф
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кандидаты на должности в Бюро экономической безопасности будут проходить полиграф. Соответствующие изменения предусматривает доработанный в Комитете Верховной Рады по налоговой политике на повторное первое чтение законопроект 10439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности в новой редакции. В частности, он предусматривает:

1) изменения в Закон «О Бюро экономической безопасности Украины», которые заключаются в следующем:

  • требования к членам конкурсной комиссии по избранию директора Бюро экономической безопасности Украины, их права и обязанности, порядок принятия ими решений, отбор и представление на рассмотрение премьер-министра Украины не более двух кандидатур на должность директора БЭБ;
  • уточнение оснований увольнения директора БЭБ;
  • установление обязательности прохождения психофизиологического опроса с применением полиграфа перед назначением лица на должность в БЭБ;
  • определение положений по формированию и принятию решения Комиссией по проведению внешней независимой оценки (аудита) эффективности деятельности БЭБ, уточнению прав и обязанностей ее членов и предусмотреть, что финансирование деятельности указанной Комиссии и ее членов может осуществляться за счет привлечения международной технической помощи;

2) Заключительные и переходные положения проекта Закона предусматривают:

  • обязательное прохождение аттестации заместителями Директора Бюро экономической безопасности Украины в порядке, предусмотренном Кабмином;
  • первые сроки для независимых оценок (аудитов) эффективности деятельности БЭБ (проведение оценки осуществляется Комиссией по завершении первого и третьего года в должности Директора БЭБ, назначенного в порядке, предусмотренном настоящим Законом);
  • доработан механизм аттестации работников БЭБ, срок проведения которой не может превышать 12 месяцев со дня назначения на должность Директора БЭБ в порядке, предусмотренном настоящим Законом;
  • Директор БЭБ, назначенный в порядке, предусмотренном настоящим Законом, формирует новую дисциплинарную комиссию.

При подготовке ко второму чтению Комитет доработает указанный законопроект с учетом предложений и поправок субъектов права законодательной инициативы, говорится в заключении Комитета.

Напомним, что среди просьб международных партнеров – то, чтобы по результатам конкурса по избранию Директора БЭБ конкурсная комиссия предлагала к назначению только одного кандидата, а не двух, а также возможность отсеивать при переаттестации определенных работников БЭБ, руководствуясь «обоснованным сомнением», и привлечение к конкурсных комиссий по отбору персонала БЭБ и аттестационных комиссий экспертов, делегированных международными партнерами.

Напомним, 23 февраля в Верховной Раде не хватило голосов для принятия законопроекта 10439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности. Министр юстиции Денис Малюська заявил, что 22 февраля чиновники «провели интенсивные дискуссии с МВФ, послами стран - членов G7, представителями бизнес-ассоциаций» и договорились, что правительственный законопроект будет доработан до второго чтения с тем, чтобы полностью выполнить рекомендации международных партнеров, включая переаттестацию сотрудников БЭБ в течение года после назначения Директора БЭБ, а также урегулирование процедуры такой переаттестации на уровне закона.

Автор: Наталя Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных

Лента новостей

Блоги
Публикации
Перед назначением в БЭБ кандидаты на должности будут проходить полиграф

Новая редакция законопроекта о перезагрузке Бюро экономической безопасности устанавливает обязательность прохождения психофизиологического опроса с применением полиграфа.

Жизненные ситуации, странные поступки и загадочные родственники: почему ВККС продолжает отказывать кандидатам на должности судей местных судов

Очередная группа кандидатов на должности судей почти упустила шансы одеть судейские мантии.

За неуведомление об изменении адреса военнообязанных будут штрафовать от 17 тысяч грн

Верховная Рада ужесточит административную ответственность за нарушение правил военного учета и закона о мобилизации.

Изменения в оплате труда госслужащих аппаратов судов – в Верховной Раде зарегистрировали законопроект

К размерам должностных окладов в аппаратах судов предлагается дополнительно применить региональные коэффициенты.

«Я не буду танцевать, обещаю» – канцлер Германии Олаф Шольц завел аккаунт в TikTok

Канцлер Германии присоединилась к президенту США Джо Байдену и лидеру Франции Эммануэлю Макрону на видеоплатформе TikTok.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ольга Білова
    Ольга Білова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Блажівська
    Наталія Блажівська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Ігор Гулейков
    Ігор Гулейков
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді