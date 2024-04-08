Критически важные: в МКИП подтвердили право на бронирование для работников цирка

Министерство культуры и информационной политики Украины подтвердило Криворожскому, Харьковскому, Днепровскому, Одесскому, Львовскому циркам статус критически важных для экономики и обеспечения жизнедеятельности населения предприятий. Их работники получают отсрочку от мобилизации.
Об этом говорится в соответствующих приказах на сайте МКИП.
Под приказ Министерства также подпадают Передвижной и Национальный цирки Украины и «Государственная цирковая компания Украины».
В документах отмечается, что предприятия являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Ранее стало известно, что телеканалы, которые участвуют в телемарафоне, получили статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
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