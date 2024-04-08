Критично важливі: у МКІП підтвердили право на бронювання для працівників цирку

У документах зазначається, що підприємства є критично важливими для функціонування економіки.

Джерело фото: Alex Alvarez / Unsplash

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Міністерство культури та інформаційної політики України підтвердило Криворізькому, Харківському, Дніпровському, Одеському, Львівському циркам статус критично важливих для економіки й забезпечення життєдіяльності населення підприємств. Їхні працівники отримують відстрочки від мобілізації.

Про це йдеться у відповідних наказах на сайті МКІП.

Під наказ Міністерства підпадають також Пересувний та Національний цирки України та «Державна циркова компанія України».

У документах зазначається, що підприємства є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Раніше стало відомо, що телеканали, які беруть участь у телемарафоні, отримали статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

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