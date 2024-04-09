Перед призначенням до БЕБ кандидати на посади будуть проходити поліграф

Кандидати на посади до Бюро економічної безпеки (БЕБ) будуть проходити поліграф. Відповідні зміни передбачає доопрацьований у Комітеті Верховної Ради з питань податкової політики на повторне перше читання законопроект 10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки у новій редакції. Зокрема він передбачає:
1) зміни до Закону «Про Бюро економічної безпеки України», які полягають у наступному:
2) Прикінцеві та перехідні положеннями проекту Закону передбачають:
При підготовці до другого читання Комітет доопрацює зазначений законопроект з урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи, йдеться у висновку Комітету.
Нагадаємо, що серед прохань міжнародних партнерів – те, щоб за результатами конкурсу з обрання Директора БЕБ конкурсна комісія пропонувала до призначення лише одного кандидата, а не двох, а також можливість відсіювати при переатестації певних працівників БЕБ, керуючись «обгрунтованим сумнівом», і залучення до конкурсних комісій з відбору персоналу БЕБ та атестаційних комісій експертів, делегованих міжнародними партнерами.
Нагадаємо, 23 лютого у Верховній Раді не вистачило голосів для прийняття законопроекту 10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки. Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що 22 лютого урядовці «провели інтенсивні дискусії з МВФ, послами країн - членів G7, представниками бізнес-асоціацій» та домовились, що урядовий законопроект буде доопрацьовано до другого читання з тим, щоб повністю виконати рекомендації міжнародних партнерів, включаючи переатестацію співробітників БЕБ протягом року після призначення Директора БЕБ а також врегулювання процедури такої переатестації на рівні закону.
Автор: Наталя Мамченко
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