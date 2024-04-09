Перед призначенням до БЕБ кандидати на посади будуть проходити поліграф

Нова редакція законопроекту про перезавантаження Бюро економічної безпеки встановлює обов’язковість проходження психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа.

Кандидати на посади до Бюро економічної безпеки (БЕБ) будуть проходити поліграф. Відповідні зміни передбачає доопрацьований у Комітеті Верховної Ради з питань податкової політики на повторне перше читання законопроект 10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки у новій редакції. Зокрема він передбачає:

1) зміни до Закону «Про Бюро економічної безпеки України», які полягають у наступному:

вимоги до членів конкурсної комісії на обрання директора Бюро економічної безпеки України, їх права та обов’язки, порядок прийняття ними рішень, відбір і подання на розгляд прем’єр-міністра України не більше двох кандидатур на посаду директора БЕБ;

уточнення підстав звільнення директора БЕБ;

встановлення обов’язковості проходження психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа перед призначенням особи на посаду в БЕБ;

визначення положень щодо формування та прийняття рішення Комісією з проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності БЕБ, уточнення прав і обов’язків її членів та передбачити, що фінансування діяльності зазначеної Комісії та її членів може здійснюватися за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги;

2) Прикінцеві та перехідні положеннями проекту Закону передбачають:

обов’язкове проходження атестації заступниками Директора Бюро економічної безпеки України в порядку, передбаченому Кабмін;

перші строки для незалежних оцінок (аудитів) ефективності діяльності БЕБ (проведення оцінки здійснюється Комісією після завершення першого і третього року на посаді Директора БЕБ, призначеного в порядку, передбаченому цим Законом);

доопрацьований механізм атестації працівників БЕБ, строк проведення якої не може перевищувати 12 місяців з дня призначення на посаду Директора БЕБ в порядку, передбаченому цим Законом;

Директор БЕБ, призначений в порядку, передбаченому цим Законом, формує нову дисциплінарну комісію.

При підготовці до другого читання Комітет доопрацює зазначений законопроект з урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи, йдеться у висновку Комітету.

Нагадаємо, що серед прохань міжнародних партнерів – те, щоб за результатами конкурсу з обрання Директора БЕБ конкурсна комісія пропонувала до призначення лише одного кандидата, а не двох, а також можливість відсіювати при переатестації певних працівників БЕБ, керуючись «обгрунтованим сумнівом», і залучення до конкурсних комісій з відбору персоналу БЕБ та атестаційних комісій експертів, делегованих міжнародними партнерами.

Нагадаємо, 23 лютого у Верховній Раді не вистачило голосів для прийняття законопроекту 10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки. Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що 22 лютого урядовці «провели інтенсивні дискусії з МВФ, послами країн - членів G7, представниками бізнес-асоціацій» та домовились, що урядовий законопроект буде доопрацьовано до другого читання з тим, щоб повністю виконати рекомендації міжнародних партнерів, включаючи переатестацію співробітників БЕБ протягом року після призначення Директора БЕБ а також врегулювання процедури такої переатестації на рівні закону.

Автор: Наталя Мамченко

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