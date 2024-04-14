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В бригаді «Лють», яка знаходиться на лінії фронту, воюють 5 тисяч поліцейських

15:25, 14 квітня 2024
Ігор Клименко стверджує, що говорити про те, що поліція має бронь і не воює, м'яко кажучи, некоректно.
В бригаді «Лють», яка знаходиться на лінії фронту, воюють 5 тисяч поліцейських
Джерело фото: Нацполіція
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5 тисяч поліцейських проходять службу в бригаді «Лють», яка безпосередньо перебуває на фронті. На цьому наголосив очільник МВС України Ігор Клименко під час інтерв’ю в ефірі телемарафоні.

«Законом чітко визначається, що поліцейські, які проходять службу у лавах Національної поліції, заброньовані. У той же час в складі поліції відповідно до закону, який був прийнятий в 2023 році, можуть бути утворені підрозділи комбатантів. Тобто це особи, які безпосередньо знаходяться на лінії фронту і мають такі самі права і обов'язки, як і військовослужбовці Збройних Сил України, інші військові формування – такі як Національна гвардія або Державна прикордонна служба», - цитують у Департаменті комунікації МВС Міністра.

Ігор Клименко повідомив, що 5 тисяч поліцейських проходять службу в бригаді Гвардії наступу «Лють», яка була сформована на початку минулого року, та яка безпосередньо перебуває на фронті у складі Сил оборони.

«Ще близько 30 000 поліцейських виконують поліцейські функції в регіонах, де безпосередньо точаться бойові дії. Зокрема, й загони «Білий янгол», які займаються евакуацією цивільних людей – дітей, літніх громадян із зони бойових дій», - підкреслив він.

Він нагадав, що на сьогодні в лавах Нацполіції служать 75 000 чоловіків та 25 000 жінок.

«Це дуже важливі цифри, тому що маємо розуміти, що поліцейські теж служать, теж воюють, ніхто не ховається», - підкреслив очільник МВС.

Також Міністр додав, що є дуже багато роботи у підрозділів поліції, яку зараз публічно не афішують.

Тобто, стверджує Ігор Клименко, говорити про те, що поліція має бронь і не воює, м'яко кажучи, некоректно.

При цьому він наголосив, що окрім зовнішнього фронту боротьби з ворогом, є ще фронт внутрішній – боротьби зі злочинністю.

«Наприклад, 25 вбивств за тиждень – це на мирній території, і ми маємо проаналізувати, що за вбивство, хто кого вбив, з якої зброї, де ця зброя, чи це трофейна зброя, чи це саморобна зброя, чи це холодна зброя», - зазначив очільник МВС.

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