До кінця року на Київщині створять 25 опорних кухонь в рамках реформи шкільного харчування

Модернізація харчоблоків торкнеться і дитячих садків.

Джерело фото: Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко / Facebook

До кінця року на Київщині в рамках реформи шкільного харчування створять 25 опорних кухонь. Основна мета – збільшити кількість дітей, які охоплені щоденним гарячим шкільним харчуванням. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

На сьогодні 12 опорних кухонь, які організовані в області, готують обіди для школярів не лише своїх закладів. Їхніми послугами охоплена 51 школа Київщини.

За словами Руслана Кравченка, область вже оновила обладнання у 135 школах, створила 3 кулінарні хаби, організувала навчання для понад 2 тисяч працівників харчоблоків, медсестер, керівників закладів освіти. Також на Київщині збудували фабрику-кухню, яка вже доставляє харчування до чотирьох шкіл, згодом їхня кількість збільшиться. Кількість учнів, які мають змогу безкоштовно харчуватися, вже зросла на 30% у порівнянні з початком навчального року.

«Продовжимо модернізувати харчоблоки. Цьогоріч обладнання оновимо у 34 школах. Крім того, до кінця року завершимо навчання 100% працівників шкільних харчоблоків та 30% працівників дитсадків», - розповів начальник ОВА.

Також він зазначив, що модернізація харчоблоків торкнеться і дитячих садків.

«В першу чергу, оновимо обладнання в закладах, де будуть опорні кухні, які готуватимуть і для інших дитсадків. За 5 років плануємо здійснювати доставку їжі до 140 дитсадків з наповнюваністю 1-2 групи», - наголосив Руслан Кравченко.

Нагадаємо, що раніше «Судово-юридична газета» писала, що з 1 травня набирає чинності Кодекс усталеної практики з проєктування харчоблоків у закладах освіти. Також, що задля реформи шкільного харчування в Україні, будуть вчити «кухарів закладу освіти».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.