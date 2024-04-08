Кодекс для проєктування харчоблоків у закладах освіти набуває чинності з 1 травня

Він буде застосовуватися при проєктуванні приміщень харчоблоків закладів освіти незалежно від форми власності та підпорядкування.

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У Міністерстві освіти і науки повідомили про те, що з 1 травня набирає чинності Кодекс усталеної практики з проєктування харчоблоків у закладах освіти.

«У березні 2024 року було ухвалено Кодекс усталеної практики 4:2024 «Настанова з проєктування при будівництві приміщень харчоблоків закладів дошкільної та загальної середньої освіти, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку відповідно до моделей організації харчування». Цей Кодекс набирає чинності з 1 травня 2024 року», - зазначили у МОН.

Він буде застосовуватися при проєктуванні приміщень харчоблоків закладів освіти незалежно від форми власності та підпорядкування.

У МОН пояснюють, що затвердження Кодексу — важливий крок для реалізації реформи шкільного харчування, оскільки він є інструментом виконання пункту 11 стратегічної цілі №2 реформи щодо відновлення та модернізації харчоблоків із застосуванням новітніх технологій, підвищенням енергоефективності та дотриманням принципів системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).

Раніше ми писали, що задля реформи шкільного харчування в Україні будуть вчити «кухарів закладу освіти».

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