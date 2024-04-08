Кодекс для проектирования пищеблоков в заведениях образования вступает в силу с 1 мая

Он будет применяться при проектировании помещений пищеблоков заведений образования независимо от формы собственности и подчинения.

В Министерстве образования и науки сообщили о том, что с 1 мая вступает в силу Кодекс установившейся практики по проектированию пищеблоков в заведениях образования.

«В марте 2024 года был принят Кодекс установившейся практики 4:2024 «Руководство по проектированию при строительстве помещений пищеблоков заведений дошкольного и общего среднего образования, детских заведений оздоровления и отдыха в соответствии с моделями организации питания». Этот Кодекс вступает в силу с 1 мая 2024 года», - отметили в МОН.

Он будет применяться при проектировании помещений пищеблоков заведений образования независимо от формы собственности и подчинения.

В МОН объясняют, что утверждение Кодекса является важным шагом для реализации реформы школьного питания, поскольку он является инструментом выполнения пункта 11 стратегической цели №2 реформы по восстановлению и модернизации пищеблоков с применением новейших технологий, повышением энергоэффективности и соблюдением принципов системы анализа опасных факторов и контроля в критических точках (НАССР).

Раньше мы писали, что ради реформы школьного питания в Украине будут учить «поваров заведений образования».

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