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До конца года на Киевщине создадут 25 опорных кухонь в рамках реформы школьного питания

18:42, 14 апреля 2024
Модернизация пищеблоков коснется и детских садов.
До конца года на Киевщине создадут 25 опорных кухонь в рамках реформы школьного питания
Источник фото: Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко / Facebook
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К концу года на Киевщине в рамках реформы школьного питания создадут 25 опорных кухонь. Основная цель – увеличить количество детей, охваченных ежедневным горячим школьным питанием. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

На сегодняшний день 12 опорных кухонь, которые организованы в области, готовят обеды для школьников не только своих заведений. Их услугами охвачена 51 школа Киевщины.

По словам Руслана Кравченко, область уже обновила оборудование в 135 школах, создала 3 кулинарных хаба, организовала обучение для более 2 тысяч работников пищеблоков, медсестер, руководителей учебных заведений. Также на Киевщине построили фабрику-кухню, которая уже доставляет питание до четырех школ, со временем их количество увеличится. Количество учащихся, которые могут бесплатно питаться, уже возросло на 30% по сравнению с началом учебного года.

«Продолжим модернизировать пищеблоки. В этом году оборудование будет обновлено в 34 школах. Кроме того, до конца года завершим обучение 100% работников школьных пищеблоков и 30% работников детсадов», – рассказал начальник ОВА.

Также он отметил, что модернизация пищеблоков коснется и детских садов.

«В первую очередь, обновим оборудование в заведениях, где будут кухни, которые будут готовить и для других детсадов. За 5 лет планируем осуществлять доставку еды в 140 детсадов с наполняемостью 1-2 группы», - подчеркнул Руслан Кравченко.

Напомним, что ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что с 1 мая вступает в силу Кодекс установившейся практики по проектированию пищеблоков в заведениях образования. Также, что ради реформы школьного питания в Украине, будут учить «поваров заведений образования»

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