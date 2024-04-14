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МВД: У украинцев на руках может быть от миллиона до пяти миллионов единиц трофейного оружия

15:08, 14 апреля 2024
И речь идет не о короткоствольном оружии, а автоматическом, а также гранатах, минах и другом более серьезном оружии.
МВД: У украинцев на руках может быть от миллиона до пяти миллионов единиц трофейного оружия
Источник фото: МВС
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Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко во время интервью в эфире телемарафоне заявил, что у украинцев на руках может быть от миллиона до пяти миллионов единиц трофейного оружия. Как передают в Департаменте коммуникации МВД Украины, по его словам, речь идет не о короткоствольном оружии, а автоматическом, а также гранатах, минах и другом более серьезном оружии.

«У государства есть несколько функций не допустить, чтобы это оружие пересекло границу, поэтому ни одна единица оружия эту границу не переехала и не пронеслась», - подчеркнул Игорь Клименко.

Продолжая тему недопущения перевозки оружия через границу с ЕС, Министр внутренних дел рассказал, что такой результат – это качественная работа пограничной службы, работа блокпостов – отдельно с полицейскими и пограничниками, с полицейскими и нацгвардейцами. В том числе и совместно с Вооруженными Силами в районах боевых действий, которые на многих сотнях блокпостов проверяют автомобильный транспорт.

«Мы также акцентируем внимание на активной профилактической работе: обнаруживаем схроны, проводим оперативные мероприятия, которые позволят нам установить, кто хочет продать это оружие. Но есть еще одна проблема – люди хотят продавать это оружие и это не всегда военные. Эта проблема была после всех войн, когда обычный человек пытается прикопать что-нибудь. На самом деле, это проблема для всего государства, потому что это более смертоносное оружие», - подчеркнул Игорь Клименко.

Он также добавил, что указанную проблему МВД не будет умалчивать. Верховная Рада в первом чтении уже приняла и проголосовала закон о так называемом трофейном оружии. Он предполагает, что в течение 90 дней после окончания войны – окончания режима военного положения, это оружие должно быть сдано в органы Нацполиции. Но сейчас во время войны, когда закон вступит в силу, каждый, кто имеет на руках такое оружие, должен зарегистрировать его в органах полиции, после чего оружие возвращают гражданину до окончания военного положения.

«Главное – взять это оружие на учет», – подчеркнул Игорь Клименко.

Как писала «Судебно-юридичекая газета», в МВД запустили опрос относительно владения оружием.

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