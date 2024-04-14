МВС: В українців на руках може бути від мільйона до п’яти мільйонів одиниць трофейної зброї

І мова йде не про короткоствольну зброю, а автоматичну, а також гранати, міни й іншу більш серйозну зброя.

Джерело фото: МВС

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час інтерв’ю в ефірі телемарафоні заявив, що в українців на руках може бути від мільйона до п’яти мільйонів одиниць трофейної зброї. Як передають у Департаменті комунікації МВС України, за його словами, мова йде не про короткоствольну зброю, а автоматичну, а також гранати, міни й іншу більш серйозну зброя.

«У держави є кілька функцій не допустити, щоб ця зброя перетнула кордон, тому жодна одиниця зброї цей кордон не переїхала і не пронеслась», - підкреслив Ігор Клименко.

Продовжуючи тему недопущення перевезення зброї через кордон із ЄС, Міністр внутрішніх справ розповів, що такий результат – це якісна робота прикордонної служби, робота блокпостів – окремо з поліцейськими та прикордонниками, з поліцейськими та нацгвардійцями. Зокрема й спільно зі Збройними Силами в районах бойових дій, які на багатьох сотнях блокпостів перевіряють автомобільний транспорт.

«Ми також акцентуємо увагу на активній профілактичній роботі: виявляємо схрони, проводимо оперативні заходи, які дозволять нам встановити, хто хоче продати цю зброю. Але є ще одна проблема – люди хочуть продавати цю зброю, і це не завжди військові. Ця проблема була після всіх війн, коли звичайна людина намагається прикопати щось. Насправді це проблема для всієї держави, бо це більш смертоносна зброя», - наголосив Ігор Клименко.

Він також додав, що зазначену проблему МВС не буде замовчувати. Верховна Рада в першому читанні вже прийняла та проголосувала закон про так звану трофейну зброю. Він передбачає, що протягом 90 днів після закінчення війни – закінчення режиму воєнного стану, ця зброя має бути здана до органів Нацполіції. Але зараз під час війни, коли закон вступить в силу, кожен хто має на руках таку зброю, має зареєструвати її в органах поліції, після чого зброю повертають громадянину до закінчення воєнного стану.

«Головне – взяти цю зброю на облік», – наголосив Ігор Клименко.

Як писала «Судово-юридична газета», у МВС запустили опитування щодо володіння зброєю.

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