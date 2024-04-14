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Російський дрон вбив водія вантажівки на Сумщині

14:31, 14 квітня 2024
Ворог атакував цивільну вантажівку, внаслідок чого водій загинув на місці.
Російський дрон вбив водія вантажівки на Сумщині
Фото: Сумська обласна прокуратура
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14 квітня рф атакувала Краснопільську громаду на Сумщині. Внаслідок терору загинула людина, повідомили у обласній прокуратурі. 

Зазначається, що окупанти скинули з дрона вибухівку на цивільну вантажівку. Водій транспортного засобу загинув на місці.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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