Російський дрон вбив водія вантажівки на Сумщині

Ворог атакував цивільну вантажівку, внаслідок чого водій загинув на місці.

Фото: Сумська обласна прокуратура

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14 квітня рф атакувала Краснопільську громаду на Сумщині. Внаслідок терору загинула людина, повідомили у обласній прокуратурі.

Зазначається, що окупанти скинули з дрона вибухівку на цивільну вантажівку. Водій транспортного засобу загинув на місці.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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