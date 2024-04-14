Жінці призначили 7 років за вбивство свого співмешканця, але апеляційний суд скасував вирок: подробиці

Суд повторно розгляне справу жінки, яка вдарила співмешканця ножем, що призвело до настання смерті потерпілого.

Львівський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу захисника обвинуваченої у вбистві співмешканця. Про це повідомляє пресслужба суду.

Обвинувачена К., знаходячись у приміщенні кухні своєї квартири та перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, маючи умисел на протиправне заподіяння смерті іншій людині, а саме потерпілому Ч., через неприязні стосунки із ним, тримаючи у своїй руці ніж, нанесла ним удар в ділянку правої половини грудної клітки у підключичну ділянку, спричинивши потерпілому колено-різане проникаюче ушкодження, що призвело до настання смерті потерпілого, тобто вчинила умисне вбивство.

Вироком Личаківського районного суду м. Львова обвинувачену визнано винуватою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 115 КК України та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 7 ( сім) років та 6 (шість) місяців.

Не погоджуючись із вироком суду першої інстанції захисниця обвинуваченої К. подала апеляційну скаргу, в якій просить скасувати даний вирок та закрити кримінальне провадження.

В обґрунтування своїх вимог, зазначає, що вирок є незаконним, необґрунтованим і невмотивованим з підстав невідповідності висновків суду, викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження, істотного порушення вимог кримінального процесуального закону. Вказує, що досліджені під час судового розгляду подані стороною обвинувачення докази на доведення винуватості обвинуваченої К. в пред'явленому їй обвинуваченні, вказують про відсутність належних, достовірних, достатніх та допустимих доказів, які б у своїй сукупності та взаємозв'язку підтверджували її причетність до вбивства потерпілого Ч.

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду у справі № 466/5972/20 ухвалила: апеляційну скаргу захисниці обвинуваченої К. – задоволити частково, вирок Личаківського районного суду м. Львова – скасувати і призначити справу до нового судового розгляду у суді першої інстанції.

Своє рішення колегія суддів мотивувала тим, обставини наведені в апеляційній скарзі свідчать про неповноту судового розгляду, що має істотне значення, оскільки під час судового розгляду залишилися недослідженими обставини, з’ясування яких має істотне значення для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого судового рішення.

Відтак при новому судовому розгляді, суду першої інстанції необхідно усунути зазначене порушення кримінального процесуального закону, дослідити доводи апеляційної скарги захисника та постановити законне, обґрунтоване і належним чином мотивоване рішення.

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