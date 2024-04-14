Женщине назначили 7 лет за убийство своего сожителя, но апелляционный суд отменил приговор: подробности

Суд повторно рассмотрит дело женщины, ударившей сожителя ножом, что привело к наступлению смерти потерпевшего.

Львовский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу защитника обвиняемой в убийстве сожителя. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Обвиняемая К., находясь в помещении кухни своей квартиры и находясь в состоянии алкогольного опьянения, имея умысел на противоправное причинение смерти другому человеку, а именно потерпевшему Ч., из-за неприязненных отношений с ним, держа в своей руке нож, нанесла им удар в участок правой половины грудной клетки в подключичный участок, причинив потерпевшему колото-резаное проникающее повреждение, повлекшее за собой смерть потерпевшего, то есть совершила умышленное убийство.

Приговором Лычаковского районного суда г. Львова обвиняемая признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 115 УК Украины и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет и 6 (шесть) месяцев.

Не соглашаясь с приговором суда первой инстанции, защитница обвиняемой К. подала апелляционную жалобу, в которой просит отменить данный приговор и закрыть уголовное производство.

В обоснование своих требований отмечает, что приговор является незаконным, необоснованным и немотивированным по основаниям несоответствия выводов суда, изложенных в судебном решении, фактическим обстоятельствам уголовного производства, существенного нарушения требований уголовного процессуального закона. Указывает, что исследованные в ходе судебного разбирательства представленные стороной обвинения доказательства виновности обвиняемой К. в предъявленном ей обвинении, указывают на отсутствие надлежащих, достоверных, достаточных и допустимых доказательств, которые в своей совокупности и взаимосвязи подтверждали ее причастность к убийству потерпевшего Ч.

Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Львовского апелляционного суда по делу № 466/5972/20 приняла: апелляционную жалобу защитницы обвиняемой К. – удовлетворить частично, приговор Лычаковского районного суда г. Львова – отменить и назначить дело в новое судебное разбирательство инстанции

Свое решение коллегия судей мотивировала тем, обстоятельства, приведенные в апелляционной жалобе, свидетельствуют о неполноте судебного разбирательства, что имеет существенное значение, поскольку в ходе судебного разбирательства остались неисследованными обстоятельства, выяснение которых имеет существенное значение для принятия законного, обоснованного и справедливого судебного решения.

Следовательно, при новом судебном разбирательстве, суду первой инстанции необходимо устранить указанное нарушение уголовного процессуального закона, исследовать доводы апелляционной жалобы защитника и постановить законное, обоснованное и надлежащим образом мотивированное решение.

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