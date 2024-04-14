Patriot для Украины: в Воздушных силах оценили сроки поставки

Это может занять некоторое время, — заявил спикер Воздушных сил Илья Евлаш.

Украина ожидает поступление новой системы противовоздушной обороны Patriot в ближайшее время. Точно определить сроки трудно, поскольку это требует времени и усилий. Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил Илья Евлаш.

"Понятно, что это определенный процесс, когда необходимо завезти, доставить все эти установки - пусковые установки, пункт управления, это не одна машина. Все их нужно доставить на территорию Украины. Это может занять некоторое время, я не хотел бы говорить сколько, поскольку противник также мониторит ситуацию", - сказал Евлаш.

По его словам, поставка новой системы ПВО состоится "как можно быстрее". Он добавил, что это значительное усиление, и даже одна такая установка играет немаловажную роль в защите воздушного пространства Украины.

Напомним, Германия передаст Украине еще одну систему Patriot.

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