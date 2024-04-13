Германия передаст Украине еще одну систему Patriot

Из-за роста авиаударов рф правительство Германии приняло решение о дополнительном укреплении украинской ПВО.

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Германия объявила о передаче Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot в связи с ростом количества российских авиаударов по территории Украины. Об этом сообщило Министерство обороны Германии.

"В связи с дальнейшим увеличением количества российских авиаударов по Украине правительство Германии приняло решение дополнительно укрепить украинскую противовоздушную оборону", - отмечается в заявлении немецкого военного ведомства.

Ранее Германия предоставила Украине две огневые установки Patriot. Согласно сообщению N-TV, эти поставки были частью помощи Германии в усовершенствовании оборонной мощи Украины.

Сейчас Бундесвер готовится к передаче еще одной системы противовоздушной обороны. Эта передача станет возможной благодаря возвращению установки с планового технического обслуживания.

В министерстве пишут: "При этом немедленно будут начаты все необходимые меры для ускоренной замены и новых закупок".

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